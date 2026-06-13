Fable non usa l'IA generativa per le voci dei mille personaggi del gioco, sono tutti attori umani

Be', non è affatto così: sono tutti doppiati da attori umani .

Fable includerà al proprio interno oltre 1.000 personaggi , tutti indipendenti (e coi quali potete intessere una relazione d'amore!). Ovviamente questi PNG devono parlare e, in un'epoca nella quale l'IA generativa la fa da padrone anche nel mondo dei videogiochi, potreste pensare che almeno per quei ruoli meno rilevanti gli autori abbiano deciso di affidarsi all'intelligenza artificiale.

Le parole di Playground Games sui doppiatori di Fable

Come riportato da GameSpot, Playground Games ha spiegato: "Abbiamo radunato un fantastico cast di attori che sono venuti in studio e hanno registrato migliaia di dialoghi, ovvero ciò che potete udire quando i nostri PNG parlano. Tutti i nostri PNG sono completamente doppiati".

Ovviamente Playground Games non ha assunto 1.000 persone diverse, ma ha creato un cast di 100 doppiatori per i PNG che hanno lavorato sul migliaio di personaggi presenti nel gioco. Si tratta ovviamente di un enorme numero, che ha portato con sé varie sfide, non solo nel doppiaggio.

Creare un personaggio, infatti, non significa solo idearlo e doppiarlo, ma definire una sua routine, che sia realistica nel mondo di gioco. Devono svegliarsi, devono andare a lavorare, devono prendersi del tempo libero, tornare a casa e mettersi a letto, ha spiegato il fondatore dello studio Ralph Fulton. Questa scelta di design fa sì che il gioco non debba solo essere bello, ma anche funzionale, aumentando il lavoro da svolgere.

Sappiamo poi che il rimando di Fable ha deluso gli sviluppatori, ma ammettono che evitare GTA 6 è veramente positivo.