Il rimando di Fable ha deluso gli sviluppatori, ma ammettono che evitare GTA 6 è veramente positivo

Si è trattato di un rimando quasi obbligato, vista la presenza di GTA 6 a fine novembre e la densità di uscite previste per i due mesi precedenti. Ovviamente, per il team è stato un po' deludente.

Fable , il nuovo gioco di ruolo d'azione di Playground Games, era inizialmente previsto entro la fine del 2026, ma alla fine gli autori hanno deciso di rimandare l'opera a febbraio 2027 .

Le parole degli autori di Fable

Il GM di Playground Ralph Fulton ha dichiarato a GamesRadar che c'è stata "un po' di delusione" quando il gioco è stato rimandato perché lo studio stava "puntando" a un'uscita nel 2026. Gli sviluppatori si erano "davvero concentrati" sul raggiungere l'uscita entro la fine del 2026.

Tuttavia, ora che gli sviluppatori hanno avuto il tempo di "digerire" la notizia, possono "assolutamente vedere i benefici" del rinvio, ha detto Fulton. Uno di questi benefici? Non dover competere con GTA 6 ovviamente.

"Prima di tutto, [uno dei benefici è stato] spostarsi da quel periodo davvero congestionato verso la fine di quest'anno, evitando ovviamente Grand Theft Auto. E onestamente, la cosa che amo adesso, e la cosa su cui ho cercato di convincere il team, è che uscire a febbraio, avendo una finestra molto meno contesa, ci offre l'opportunità di uscire e creare davvero un momento tutto nostro e, penso, [ottenere] l'attenzione che questo gioco merita", ha detto.

Vi lasciamo infine a un video di 30 minuti dedicato a relazioni, sistema sociale e reputazione.