Su Fable ci saranno 1.000 personaggi con cui intrecciare potenziali storie d'amore

Oltre all'avventura principale, il nuovo Fable offrirà ai giocatori la possibilità di interagire in modo profondo con il mondo di gioco durante le pause tra una missione e l'altra. Il titolo di Playground Games sarà infatti popolato da centinaia di personaggi non giocanti, ognuno dotato di una propria personalità e di obiettivi. Secondo quanto dichiarato dallo studio di sviluppo, il giocatore avrà la possibilità di instaurare una storia d'amore , e persino di sposarsi, con ciascuno di essi. Tuttavia, il gioco adotterà un approccio monogamo, impedendo di portare avanti più relazioni contemporaneamente. I completisti dovranno faticare parecchio, quindi.

1.000 storie d'amore

In una recente intervista a GameSpot, l'associate game director Craig Littler ha approfondito questa meccanica: "Ci sono oltre 1.000 PNG realizzati a mano nel gioco, e potete instaurare una relazione con ognuno di loro, o con tutti, se è ciò che desiderate. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma è assolutamente fattibile".

Littler ha poi chiarito come questa libertà si intrecci con le meccaniche decisionali del titolo: "Una cosa che vorrei precisare, però, è che questo aspetto è strettamente legato al nostro complesso e sfaccettato sistema di moralità. Sì, potete intraprendere una relazione con chiunque, ma non contemporaneamente, perché non si può essere tutto per tutti nello stesso momento. Una persona potrebbe volere che siate gentili. Un'altra potrebbe volere che siate degli assassini. Funziona così".

Anche l'associate game director William Kennedy è intervenuto per sottolineare la cura riposta nella creazione degli abitanti del mondo di gioco. "Tutti e 1.000 sono stati creati singolarmente dal nostro team", ha spiegato Kennedy. "Il team di game design ha dedicato molto impegno ai loro scopi personali. Come avete visto nella demo, c'era l'ambiziosa Megan, i cui obiettivi ruotavano tutti attorno al possesso di beni materiali. Voleva che avessi una casa. Voleva che mi vestissi con abiti eleganti. Voleva che possedessi una casa di proprietà. L'obiettivo del team di design, attraverso questa cura diretta, era di assicurarsi che ogni PNG fosse coerente e che si potessero vivere storie diverse interagendo con loro".

L'uscita di Fable è stata fissata per il 23 febbraio 2027 su PC, Xbox Series X e S e PS5.