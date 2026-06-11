Lo smartphone realme GT 8 Pro 5G è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di uno smartphone di alta qualità, il realme GT 8 Pro 5G è su Amazon a 873,05 € rispetto al prezzo mediano di 919 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni e autonomia
Lo smartphone utilizza il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con processo a 3 nm di TSMC. La batteria ha una buona capacità di 7.000 mAh, con supporto alla ricarica cablata a 120 W e wireless a 50 W, con oltre venti ore di riproduzione video e circa otto ore di gioco in titoli leggeri. Lato gaming, è possibile mantenere frame rate elevati grazie agli algoritmi proprietari, anche sotto stress termico, con refresh fino a 144 Hz nei giochi compatibili.
Il comparto fotografico si basa su un teleobiettivo da 200 MP con zoom lossless, una ultra wide da 50 MP e un comparto video che arriva fino a 8K a 30 fps e 4K a 120 fps. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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