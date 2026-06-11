Qualcomm anticipa un nuovo chipset Snapdragon XR per visori standalone: potrebbe debuttare nel 2026

Qualcomm ha pubblicato un breve teaser che lascia intuire l'arrivo di una nuova piattaforma dedicata al settore della realtà aumentata. L'azienda non ha ancora rivelato dettagli tecnici specifici, ma il messaggio diffuso sui social parla di una "nuova realtà" e promette ulteriori informazioni nel prossimo futuro.
Al momento non è chiaro se il produttore stia preparando il debutto di un inedito Snapdragon XR3 oppure di una nuova evoluzione della famiglia Snapdragon XR2.
Ciò che appare evidente è che Qualcomm sta lavorando a una soluzione destinata ai visori standalone di prossima generazione, segmento nel quale l'azienda continua a rappresentare uno dei principali fornitori di processori.
Le piattaforme XR e il lavoro di Qualcomm con il chip Snapdragon
La storia delle piattaforme XR di Qualcomm mostra una tempistica piuttosto variabile. Il primo Snapdragon XR1 venne presentato nel 2018 durante l'evento AWE, mentre Snapdragon XR2 arrivò nel dicembre del 2019. Successivamente, Snapdragon XR2 Gen 2 fu annunciato poco prima del lancio di Meta Quest 3 nel 2023, seguito da Snapdragon XR2+ Gen 2 nei mesi precedenti al CES 2024.
Tra le possibili occasioni per una presentazione ufficiale figura l'Investor Relations Day previsto il 24 giugno, evento che potrebbe offrire le prime indicazioni sui partner hardware coinvolti.
Un'altra finestra particolarmente interessante è rappresentata dallo Snapdragon Summit di fine settembre, che si svolgerà nello stesso periodo di Meta Connect.
Chi adotterà il chipset Snapdragon XR?
Per quanto riguarda Meta, finora l'azienda ha mostrato soltanto alcuni indizi relativi a una nuova generazione di occhiali intelligenti, prodotti che in passato hanno utilizzato il chipset Snapdragon AR1.
Restano inoltre le indiscrezioni sul progetto Phoenix, un visore leggero collegato a un'unità esterna, che secondo le informazioni circolate sarebbe stato rinviato al 2027.
Tra i candidati più probabili per adottare il nuovo processore spicca invece Project Swan di Pico. L'azienda controllata da ByteDance aveva anticipato a marzo un dispositivo equipaggiato con un SoC di fascia alta capace di offrire oltre il doppio delle prestazioni CPU e GPU rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 2.
Considerando che il lancio globale del visore è previsto entro la fine del 2026, ulteriori dettagli potrebbero emergere già nelle prossime settimane.
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