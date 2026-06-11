Qualcomm anticipa un nuovo chipset Snapdragon XR per visori standalone: potrebbe debuttare nel 2026

Qualcomm ha pubblicato un breve teaser che lascia intuire l'arrivo di una nuova piattaforma dedicata al settore della realtà aumentata. L'azienda non ha ancora rivelato dettagli tecnici specifici, ma il messaggio diffuso sui social parla di una "nuova realtà" e promette ulteriori informazioni nel prossimo futuro.

Al momento non è chiaro se il produttore stia preparando il debutto di un inedito Snapdragon XR3 oppure di una nuova evoluzione della famiglia Snapdragon XR2.

Ciò che appare evidente è che Qualcomm sta lavorando a una soluzione destinata ai visori standalone di prossima generazione, segmento nel quale l'azienda continua a rappresentare uno dei principali fornitori di processori.