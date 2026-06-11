Nintendo ha lanciato i Saldi Multiplayer sull'eShop con tante offerte su giochi Switch e Switch 2

Tra le promozioni spicca il gioco calcistico più popolare del momento: EA Sports FC 26 The World's Game Edition è in offerta a 15,99 euro su Switch 2 e 13,99 euro su Switch, con un taglio dell'80% rispetto al prezzo standard. Gli amanti dei picchiaduro possono invece puntare su Street Fighter 6 per Switch 2 a 19,99 euro (-50%) o su Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage , sempre per Switch 2, a 13,99 euro.

L' eShop di Nintendo ha dato oggi il via ai Saldi Multiplayer , con numerosi sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per Switch e Switch 2 , con un focus sui titoli che includono modalità o componenti multigiocatore.

Altre promozioni in evidenza

Cambiando completamente genere, lo splattatutto Splatoon 3 scende a 39,99 euro, con un risparmio del 33%. Ricordiamo che il titolo ha ricevuto un aggiornamento con miglioramenti dedicati a Switch 2. Passando alla strategia, Sid Meier's Civilization 7 è in sconto del 40%: 35,99 euro su Switch e 41,99 euro su Switch 2. Anche l'upgrade è in promozione a 5,99 euro invece di 9,99 euro.

Queste sono solo alcune delle offerte dei Saldi Multiplayer, attivi da oggi fino al 21 giugno (con alcune promozioni che potrebbero concludersi il 14 giugno). Il catalogo completo è disponibile sull'eShop, direttamente dalla console o tramite la versione web dello store, a questo indirizzo. Rimanendo in casa Nintendo, avete visto tutti gli annunci dell'ultimo Direct?