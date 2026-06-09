Nintendo Direct di giugno 2026: da Ocarina of Time a Kingdom Hearts IV, tutti gli annunci

Il rifacimento del classico per Nintendo 64 ricreato su Switch 2, il ritorno della serie di Square Enix e Disney, il nuovo inizio di Xenoblade e una valanga di date: ecco il riepilogo completo della presentazione del 9 giugno.

Il video integrale Al termine di una ricchissima settimana, tra State of Play, Xbox Showcase e Summer Games Fest, Nintendo è arrivata con un Direct molto lungo dedicato ai giochi in arrivo su Switch 2 e Switch nei prossimi mesi, tra titoli inediti, ritorni in versione aggiornata e nuovi sguardi su progetti già noti. Alla presentazione è seguito un video Nintendo Treehouse: Live, con approfondimenti su Splatoon Raiders e Star Fox per Switch 2 e su Rhythm Paradise Groove per Switch. Di seguito un riepilogo di quanto mostrato.

Il video completo del Nintendo Direct Prima di iniziare, ecco il video completo dell'evento, sottotitolato in italiano:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna su Switch 2 L'annuncio più atteso è arrivato: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'acclamato classico del 1998 per Nintendo 64, è stato ricreato in esclusiva per Switch 2 e uscirà nel corso del 2026. Per ora Nintendo non ha condiviso una data precisa, ma la conferma del progetto chiude mesi di voci insistenti su un possibile ritorno di uno dei capitoli più celebrati della serie, proprio nell'anno del quarantesimo anniversario di Zelda.

Kingdom Hearts IV e la raccolta della trilogia Spazio anche per il ritorno della serie action RPG di Square Enix e Disney. Kingdom Hearts IV è stato confermato al lancio su Switch 2 e il segmento dedicato ha mostrato alcuni dei personaggi che Sora incontrerà nella misteriosa città di Quadratum, tra nuovi regni da visitare e nuovi poteri da sfruttare. In attesa del nuovo capitolo, Kingdom Hearts Collection [I~III] raccoglierà l'inizio della saga, ovvero Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III con il contenuto aggiuntivo Re Mind. La raccolta arriverà su Switch 2 l'8 ottobre, con preordini già aperti e una demo gratuita di Kingdom Hearts III + Re Mind disponibile da oggi sul Nintendo eShop.

Xenoblade Genesis e le edizioni Switch 2 della saga Monolith Soft ha avuto ampio spazio. È stato annunciato Xenoblade Genesis, descritto come un nuovo inizio per la serie, in arrivo su Switch 2 nel 2027 con ulteriori dettagli rimandati al futuro. Nel frattempo tutta la trilogia approda sulla nuova console: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition arriva nella sua Nintendo Switch 2 Edition con risoluzione 4K sui televisori compatibili e Full HD in portatile, sempre a sessanta fotogrammi al secondo, oltre a un veicolo ad alta velocità, nuove modalità di gara, nuovi design per l'equipaggiamento e nuovi doppiaggi per i Dialoghi empatici. La versione scaricabile è disponibile da oggi, mentre Xenoblade Chronicles 2 seguirà il 30 luglio e Xenoblade Chronicles 3 il 3 dicembre. Le versioni su scheda dei tre giochi usciranno rispettivamente il 30 luglio, il 1° ottobre e il 3 dicembre. Per chi possiede già i giochi su Switch sono disponibili appositi pacchetti di aggiornamento, con preordini già aperti.

Nintendo Switch Sports Resort, si torna sull'Isola di Wuhu La serie sportiva di Nintendo torna con Nintendo Switch Sports Resort, esclusiva Switch 2 ambientata sull'Isola di Wuhu, in arrivo il 22 ottobre. Dopo aver creato un Mii o uno Sportsmate, si gioca con i comandi di movimento dei Joy-Con 2 usati in molti modi diversi, come racchette, archi o manubri. Le discipline disponibili sono dodici e comprendono boxe, tennistavolo, tiro con l'arco, tennis, pallavolo, bowling, basket, golf e lotta di pollici, oltre ad attività più ricreative come skateboard con i comandi in stile mouse, moto d'acqua e idrovolante. Si può anche fare riscaldamento con il salto della corda. I preordini sono già aperti.

The Duskbloods, FromSoftware prepara il test di rete FromSoftware ha mostrato The Duskbloods, gioco d'azione multigiocatore in cui si vestono i panni del sanguinatore per combattere contro o al fianco di un massimo di sette altri giocatori, con armi e abilità uniche e poteri basati sul sangue che trasformano personaggio e stile di combattimento. L'obiettivo è accaparrarsi l'ambito primo sangue. Il titolo uscirà in esclusiva su Switch 2 nel 2026 e, nel corso dell'estate, saranno svelati ulteriori dettagli su un test di rete a numero chiuso previsto per l'estate 2026.

Fire Emblem: Fortune's Weave ha una data Fire Emblem: Fortune's Weave, nuovo capitolo della serie strategica, arriverà su Switch 2 il 17 settembre. La storia ruota attorno al Torneo dei gladiatori e a quattro nuovi protagonisti: Cai, deciso a liberare il padre prigioniero; Dietrich, spadaccino alla ricerca di avversari sempre più forti; Theodora, una regina che insegue un antico sogno del suo paese; e Leda, una musicista in cerca di vendetta. Tra un incontro e l'altro si potrà esplorare la capitale di Dagsion, apprendere nuove tecniche, rafforzare i legami per reclutare alleati e viaggiare oltre le mura della città. Oltre all'edizione standard è prevista la collezione dagdana, con custodia in acciaio, cartoline dei personaggi, una mappa di Dagda e un artbook. I preordini sono già aperti.

Donkey Kong tra sfide e nuovi contenuti Donkey Kong è stato protagonista su due fronti. Con Nintendo Switch Online debutta DK Challenge, un evento a tempo limitato dal 10 giugno al 1° settembre in cui completare prove nei vari giochi di Donkey Kong per NES, Super NES e Game Boy per ottenere Carte Sfida digitali da collezione, con sfide aggiuntive per chi possiede Donkey Kong Bananza. Lo stesso Bananza riceverà inoltre nuovi contenuti a tempo limitato legati al DLC Isola DK + Caccia agli smeraldi, in collaborazione con Super Mario Bros. L'evento si svolgerà in quattro fasi, la prima delle quali disponibile in giornata, con completi per Donkey Kong e Pauline ispirati a Mario e Luigi, oltre a blocchi a punto interrogativo e super funghi.

Pokémon Pokopia scende sott'acqua Pokémon Pokopia riceverà ad agosto un aggiornamento gratuito che porta l'esperienza in fondo al mare: con la nuova mossa Sub si potranno esplorare i fondali, piantare erba, costruire strutture e dare forma a città subacquee insieme ai Pokémon. È in arrivo anche il Pass di espansione a pagamento, articolato in tre fasi di contenuti. La prima, intitolata Fondale Bolleblub, arriverà ad agosto e introdurrà una nuova città sottomarina ricca di arredi, completi e nuovi compagni. Il Pass di espansione è acquistabile da oggi sul Nintendo eShop.

Deltarune Chapter 5 Prosegue anche l'avventura nata dai creatori di Undertale. Deltarune Chapter 5 aggiunge un nuovo capitolo alla storia, lasciando al giocatore la scelta se affrontare o meno i frenetici scontri mentre esplora un mondo misterioso al fianco di personaggi vecchi e nuovi. Il capitolo arriverà su Switch 2 e Switch il 24 giugno come aggiornamento gratuito di Deltarune.

Capcom in forze: Onimusha, Dragon's Dogma 2 e Devil May Cry 5 Capcom ha riservato a Switch 2 tre annunci. Onimusha: Way of the Sword mette il giocatore nei panni di un giovane Miyamoto Musashi alle prese con i mostruosi Genma in una versione oscura e fantastica di Kyoto, con combattimenti valorizzati dai comandi di movimento del Joy-Con 2, in arrivo il 25 settembre. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen è la versione ampliata del gioco di ruolo d'azione, che introduce la regione ghiacciata di Norgan, ricca di risorse rare e nemici temibili, prevista per il 9 ottobre. Chiude il terzetto Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, in arrivo il 23 giugno con un arsenale di contenuti aggiuntivi, grafica a sessanta fotogrammi al secondo sia su televisore sia in portatile e Vergil tra i personaggi giocabili.

Square Enix oltre Kingdom Hearts: Final Fantasy Resonance e Dragon Quest Monsters Sempre Square Enix ha presentato Final Fantasy Resonance, primo gioco della serie in stile HD-2D, basato sui combattimenti strategici a turni che hanno reso celebre il marchio. La trama, accompagnata da filmati drammatici e personaggi doppiati, permette di attraversare il mondo a dorso di chocobo o a bordo di un dirigibile, mentre il sistema delle Vision consente di reclutare volti storici come Cloud, Terra e Clive. Il gioco arriverà su Switch 2 e Switch il 22 ottobre. Spazio anche a Dragon Quest Monsters: il regno sfiorito, che riprende il sistema di sintesi tipico della serie per combinare e creare nuove creature, con centinaia di mostri da scoprire, in arrivo su Switch 2 e Switch il 3 dicembre.

Star Fox, Splatoon Raiders e Rhythm Paradise Groove Tornano protagonisti anche titoli già annunciati. Star Fox, rivisitazione di stampo cinematografico del classico per Nintendo 64 noto in Europa come Lylat Wars, arriverà su Switch 2 il 25 giugno con personaggi ridisegnati, livelli rinnovati, dialoghi doppiati, colonna sonora orchestrale, comandi in stile mouse del Joy-Con 2 e una funzione GameChat che permette di sedere in cabina nei panni del proprio personaggio preferito. Una demo gratuita è disponibile da oggi. Splatoon Raiders, avventura in singolo a caccia di tesori sulle Isole Spirhalite insieme al Trio Triglio, arriverà su Switch 2 il 23 luglio: dal 23 giugno l'app Nintendo Today proporrà fumetti quotidiani di avvicinamento, mentre Splatoon 3 ospiterà uno Splatfest a tema dall'11 al 13 luglio. È inoltre previsto uno Splatoon Raiders Direct il 30 giugno. Rhythm Paradise Groove, infine, raccoglie oltre ottanta giochi ritmici per un giocatore e più di trenta in cooperativa o in competizione, con la modalità sbloccabile Beatspell e musiche originali firmate anche dal musicista giapponese Tsunku. Esce su Switch il 2 luglio ed è giocabile anche su Switch 2.

Minecraft migliorato per Switch 2 Anche Minecraft approda su Switch 2 nel corso dell'anno con una grafica migliorata grazie alle Vibrant Visuals e il Super Mario Mash-Up Pack, che porta un mondo a tema Mario insieme a quindici brani e quaranta aspetti ispirati alla serie. Chi passa alla nuova versione potrà trasferire i salvataggi da Switch e continuare a giocare in locale o online con altri utenti.

Azione e soulslike: Stellar Blade, Lords of the Fallen II e Lies of P Sul fronte dell'azione più impegnativa, Stellar Blade porterà la guerriera EVE su Switch 2 entro il 2026, con combattimenti di taglio cinematografico, sviluppo del personaggio personalizzabile e comandi di movimento del Joy-Con 2. Lords of the Fallen II, gioco di ruolo d'azione dark fantasy in cui si passa dal mondo dei vivi a quello dei morti grazie alla lanterna Umbral, è atteso in autunno. Arriva inoltre Lies of P: edizione completa, che riunisce il gioco base e l'espansione prequel Overture in un unico pacchetto, disponibile in Europa su Switch 2 dal 5 agosto, con preordini già aperti.

Anime e licenze: One Piece, Jujutsu Kaisen, Hello Kitty e Ninjala Le serie animate e i grandi marchi hanno avuto largo spazio. One Piece: Grand Gourmet è una simulazione di gestione di un ristorante ambientata nel mondo del manga, con oltre quattrocento personaggi e comandi in stile mouse del Joy-Con 2, in arrivo su Switch 2 e Switch il 23 ottobre. Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton, firmato dai creatori di Vampire Survivors, è un'azione survival con partite fino a otto giocatori e oltre venti personaggi, atteso su Switch 2 nel corso del 2026. Hello Kitty Party Land raccoglie più di centoquaranta personaggi Sanrio e oltre quaranta minigiochi in un party game per Switch 2 e Switch, in uscita il 29 ottobre. Torna infine Ninjala con Ninjala 2: The Uncharted Planet, primo capitolo a mondo aperto della serie e primo episodio di una saga in due parti, in esclusiva su Switch 2 nella primavera del 2027.

Avventure, indie e nuove proposte Non sono mancate esperienze cooperative e idee originali. Orbitals, avventura a due giocatori dallo stile anime retrò, uscirà in esclusiva su Switch 2 il 3 settembre con il gioco cooperativo asimmetrico a schermo condiviso o tramite GameShare. Big Walk, firmato dai creatori di Untitled Goose Game, è un'avventura cooperativa fatta di camminate, rompicapi e modi sempre nuovi di comunicare, in arrivo il 4 agosto. Rayman Legends Retold rilegge il platform originale con una grafica tridimensionale, una nuova storia che porta a un sesto regno e filmati doppiati, oltre alla modalità Kung Foot rinnovata, previsto su Switch 2 il 1° ottobre. RuneScape: Dragonwilds, avventura a mondo aperto tra sopravvivenza e costruzione ambientata nelle rovine di Ashenfall, arriverà il 15 settembre con il gioco in compagnia fino a quattro persone. Completano il quadro Pikuniku 2, bizzarra avventura tridimensionale attesa nel 2027, Muramasa: Revenant Blades, ritorno della serie d'azione in due dimensioni con sei protagonisti e grafica in 4K previsto a inizio 2027, e Metaphor: ReFantazio, l'apprezzato gioco di ruolo fantasy in arrivo su Switch 2 il 12 novembre.

Gli altri titoli del montaggio finale La presentazione si è chiusa con una rassegna di ulteriori giochi in arrivo. Final Fantasy XIV Online sarà disponibile in accesso anticipato su Switch 2 ad agosto. Tales of Eternia Remastered uscirà il 16 ottobre su Switch 2 e Switch. Atelier Karia: The Night Kingdom & The Guide of Memories, gioco di ruolo a tema alchimia con struttura a mondo aperto, è atteso a inizio 2027. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration arriva su Switch 2 in giornata, comprensivo di tutti i contenuti del Season Pass. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, con Metal Gear Solid 4 e Peace Walker, uscirà il 27 agosto su Switch 2 e Switch. SnowRunner debutta su Switch 2 oggi stesso, mentre Observer: System Redux è atteso per il 18 giugno. Warhammer 40,000: Space Marine 2 arriverà su Switch 2 il prossimo inverno, DayZ Cool Edition nel corso dell'anno ed Everbloom, simulazione di coltivazione, nella primavera del 2027. Chiude l'elenco Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer nella Nintendo Switch 2 Edition, con la nuova funzione CameraPlay e il multigiocatore locale fino a quattro persone, in arrivo il 16 luglio.