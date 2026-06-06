Summer Game Fest 2026: tutti gli annunci e i giochi presentati sul palco di Geoff Keighley

La serata d'apertura della rassegna estiva ha svelato le principali novità in arrivo nei prossimi mesi, tra grandi ritorni, rifacimenti e nuove proprietà intellettuali.

L'edizione 2026 della Summer Game Fest si è appena conclusa e ha offerto una panoramica densa di novità per il mercato dei videogiochi, concentrando in circa due ore una serie di trailer e date di uscita. Sul palco di Los Angeles sono passati aggiornamenti su produzioni molto attese dal pubblico e svelati progetti inediti da parte di studi indipendenti e grandi editori internazionali per uno spettacolo che, finalmente, tra novità e qualità dei giochi mostrati, è stato all'altezza delle aspettative. Come sempre al timone c'è Geoff Keighley, il giornalista che ha approfittato dell'assenza dell'E3 per costruire un impero della comunicazione, in grado di monopolizzare gli eventi losangelini, la conferenza di apertura della Gamescom di Colonia e i TGA, gli oscar dei videogiochi che si tengono ogni anno a dicembre.

Il video completo Vi siete persi la diretta? Ecco qui sotto il video completo della Summer Game Fest 2026, così da potervi rivivere integralmente le emozioni dello spettacolo messo in piedi quest'anno da Geoff Keighley.

Resident Evil Veronica apre lo spettacolo con una data Il primo grande annuncio della serata riguarda la ricostruzione completa di Resident Evil Veronica. Il filmato ha mostrato sequenze ambientate a Parigi per poi spostarsi in zone boschive, confermando il ritorno della protagonista Claire Redfield. Il titolo, sviluppato da Capcom, arriverà sul mercato nel corso del 2027 e sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch 2.

Studio MDHR raddoppia con due progetti nell'universo di Cuphead Lo studio di sviluppo ha svelato di essere al lavoro su due fronti distinti. Il primo è il seguito ufficiale di Cuphead, disegnato interamente a mano e attualmente nelle prime fasi di lavorazione. Parallelamente è stato presentato Mighty Cuphead Adventure, un gioco d'azione a piattaforme con grafica a 8 bit destinato a console e PC, per il quale non è ancora stata comunicata una data di uscita.

Alien Isolation 2 è ufficialmente in fase di sviluppo Dopo anni di indiscrezioni, la collaborazione tra Creative Assembly e SEGA porterà alla luce il seguito diretto del celebre horror fantascientifico del 2014. L'annuncio di [embed yt=Alien Isolation 2] è stato accompagnato da un breve filmato che conferma l'esistenza del progetto, ma la produzione si trova ancora nelle fasi preliminari e non sono stati condivisi dettagli sulla finestra di lancio o sulle piattaforme di riferimento.

Gen Atlas unisce mecha e fantascienza sotto l'egida di Epic Games Epic Games si occuperà della pubblicazione di Gen Atlas, una nuova proprietà intellettuale caratterizzata da una forte componente visiva fantascientifica. Le sequenze di gioco mostrate evidenziano scontri a fuoco e combattimenti a bordo di mastodontici robot antropomorfi, con un'impostazione che ricorda le dinamiche di esplorazione e scontro con creature giganti. Il titolo non ha ancora una data di uscita definitiva.

L'azione brutale della Cina antica in Blood Message Ambientato nell'anno 848, Blood Message si è mostrato come un gioco d'azione crudo e focalizzato su combattimenti ravvicinati all'arma bianca. La produzione punta su una resa visiva dettagliata della Cina storica e su un sistema di scontri rapido e violento. Le informazioni attuali non specificano le piattaforme di destinazione o il periodo di lancio sul mercato.

Sword of Legends porta il folklore cinese su console e PC Aurogon Shanghai ha presentato ufficialmente Sword of Legends, un nuovo esponente del genere d'azione con dinamiche a scorrimento e combattimenti all'arma bianca. Il progetto si ispira esplicitamente ai racconti della letteratura e del folklore cinese, configurandosi come una continuazione della storica serie Gujian. Gli sviluppatori hanno confermato che la produzione sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Haex introduce uno sparatutto horror cooperativo per il 2027 Sviluppato dal team indipendente Dead Astronauts, Haex si presenta come uno sparatutto in prima persona con forti elementi horror. Il trailer ha mostrato dinamiche di squadra in cui i giocatori devono affrontare minacce costituite da robot e creature simili a zombie all'interno di ambientazioni oscure. La pubblicazione è pianificata per il 2027.

Assassin's Creed Black Flag Resynced ha una data di uscita vicina Il rifacimento del capitolo piratesco della saga di Ubisoft si è mostrato con un trailer focalizzato sull'atmosfera navale, accompagnato da una colonna sonora curata dall'artista Woodkid. A differenza di altri progetti a lungo termine, la commercializzazione di Assassin's Creed Black Flag Resynced è prevista a breve giro, con il lancio ufficiale fissato per il 9 luglio 2026.

Gundam Rogue Orbit porta i celebri robot nello spazio nel 2027 Bandai Namco ha presentato un nuovo capitolo videoludico dedicato al franchise di animazione giapponese, intitolato Gundam Rogue Orbit. Il filmato ha permesso di osservare le prime sequenze di gioco incentrate su battaglie spaziali e scontri ravvicinati tra i celebri modelli di robot. Il periodo di uscita è stato fissato genericamente per il 2027.

End of Abyss definisce il lancio per l'autunno Sotto l'etichetta di Epic Games Publishing, End of Abyss si è mostrato come uno sparatutto horror con visuale isometrica dall'alto. Il gioco fa dell'atmosfera opprimente e della gestione delle risorse i suoi punti cardine. Gli sviluppatori hanno ufficializzato la data di uscita, prevista per il primo ottobre 2026.

Virtua Fighter Crossroads segna il ritorno del picchiaduro di SEGA Sviluppato dal team Ryu Ga Gotoku Studio, responsabile della serie Like a Dragon, Virtua Fighter Crossroads rappresenta il nuovo tassello della storica saga di picchiaduro. Il trailer ha evidenziato una forte attenzione alla componente narrativa e all'evoluzione estetica dei personaggi storici, mantenendo l'impostazione tecnica degli scontri tridimensionali.

Stranger Than Heaven conferma la data per l'inizio del 2027 Sempre da Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA è arrivato un nuovo e approfondito sguardo a Stranger Than Heaven. Il trailer si è concentrato sulle dinamiche di esplorazione e sulle interazioni tra i personaggi all'interno del contesto urbano tipico delle produzioni del team. La presentazione si è conclusa con la conferma della data di uscita ufficiale, fissata per il 15 gennaio 2027.

1666 Amsterdam si mostra con una versione dimostrativa immediata Il progetto ideato da Patrice Désilets, creatore dei primi capitoli di Assassin's Creed, è finalmente tornato a mostrarsi. 1666: Amsterdam offrirà un'esperienza narrativa e d'azione nella città olandese del diciassettesimo secolo. Per l'occasione è stata rilasciata una demo della durata di circa trenta minuti su Steam ed Epic Games Store, in vista del lancio in accesso anticipato previsto entro la fine dell'anno.

La strategia di Star Wars Zero Company arriva ad agosto Sviluppato da Bit Reactor, Star Wars: Zero Company propone una struttura strategica a turni che ricorda la formula della serie XCOM. Il gioco permetterà di gestire squadre di cloni e soldati durante l'era della Repubblica e della successiva ascesa dell'Impero Galattico, affrontando l'esercito dei droidi separatisti. L'uscita è fissata per il 27 agosto 2026.

Mafia The Old Country annuncia l'espansione Man of Honor 2K Games e il team Hangar 13 hanno svelato a sorpresa Man of Honor, la prima espansione ufficiale legata alla trama di Mafia: The Old Country. Il contenuto scaricabile si concentrerà sulle origini di un giovane Don Salieri e sui primi passi mossi all'interno delle gerarchie criminali, offrendo un approfondimento narrativo direttamente collegato agli eventi della serie principale. La data di uscita è fissata per il 14 agosto 2026 su tutte le piattaforme di riferimento.

I vampiri di The Blood of Dawnwalker arrivano a settembre Diretto da Konrad Tomaszkiewicz, già regista di importanti giochi come The Witcher 3 Wild Hunt, The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione incentrato sulla figura dei vampiri. La trama si svilupperà principalmente nel quattordicesimo secolo, pur ricollegandosi all'epoca contemporanea nelle battute finali. La data d'uscita è programmata per il 3 settembre 2026.

L'universo di Among Us si espande con una modalità storia Innersloth ha annunciato Among Us Story: On Guard, un progetto parallelo che introduce una vera e propria modalità narrativa strutturata all'interno del celebre universo fantascientifico del gioco originale. L'esperienza si concentrerà sulla risoluzione di compiti e dialoghi per svelare i misteri dell'equipaggio, distanziandosi dalla natura esclusivamente multigiocatore del predecessore.

Hot Wheels Infinite Rush punta sulla guida a mondo aperto Il marchio di modellini automobilistici torna su console e PC con Hot Wheels Infinite Rush. Il titolo propone una struttura di guida arcade all'interno di una mappa liberamente esplorabile, richiamando l'impostazione dei principali esponenti del genere a mondo aperto. Il lancio nei negozi è previsto per il 27 settembre 2026.

Sonic Racing Crossworlds annuncia espansioni importanti Sonic Racing Crossworlds, il gioco di corse della mascotte SEGA, riceverà un corposo supporto per il secondo anno di attività. Tra i contenuti aggiuntivi presentati spiccano i crossover ufficiali con i franchise di Godzilla e Neon Genesis Evangelion. Contemporaneamente, è stato annunciato a sorpresa lo sviluppo di Sonic Pico Park, di cui però non sono stati condivisi dettagli specifici.

Lords of the Fallen 2 svela il bioma di Ysiguen CI Games ha mostrato un nuovo filmato di Lords of the Fallen 2 intitolato "La battaglia di Thorngar". Il trailer ha svelato la nuova area esplorabile di Ysiguen, un bioma ispirato alla mitologia asiatica con architetture distorte da influenze demoniache, e ha introdotto una classe di armi basata sulla katana. Il seguito del gioco d'azione del 2023 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC nell'autunno del 2026.

Star Wars Galactic Racer introduce le corse clandestine Realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games, Star Wars: Galactic Racer si presenta come un'avventura di corse ad alta tensione incentrata sulla competizione tra sgusci. La campagna seguirà le vicende di una lega clandestina nell'Orlo Esterno guidata da Darius Pax, che recluta il pilota Shade per sconfiggere il campione corrotto Kestar Bool. Il titolo sviluppato da Fuse Games uscirà il 6 ottobre 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Il ritorno di Stellar Blade con lo spin-off Blood Rain Shift Up ha presentato a sorpresa Stellar Blade: Blood Rain, un nuovo capitolo della serie d'azione che introduce una protagonista inedita di nome Evie. Il filmato mostra un netto distacco dalle ambientazioni post-apocalittiche del predecessore, spostando l'azione in una metropoli densa e verticale che viene rapidamente colpita da mutazioni grottesche. Il sistema di combattimento si evolve verso scontri ravvicinati molto fisici basati sull'uso di guanti meccanici. Lo studio sudcoreano gestirà la pubblicazione in totale autonomia, lasciando aperta la porta a conversioni per Xbox e Nintendo Switch 2, oltre alla versione PC da cui è stato tratto il trailer. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo e non ha una data d'uscita.

Maverick Games svela la componente narrativa di Clutch Lo studio britannico Maverick Games, fondato dall'ex direttore creativo di Forza Horizon 5, ha mostrato un nuovo trailer di Clutch focalizzato sulla storia e sul cast di attori. Il gioco di guida a mondo aperto sarà ambientato nella cornice della Costa Azzurra durante il prestigioso torneo automobilistico Riviera 1000. I giocatori vestiranno i panni del pilota Theo Martial, interpretato da Tosin Cole, che vive una doppia vita tra le competizioni ufficiali diurne e le gare clandestine notturne. Il titolo punta a unire l'azione automobilistica a una forte componente emotiva e cinematografica. La pubblicazione è pianificata per la primavera del 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Annunciato ufficialmente Attacco dei Giganti 3 Koei Tecmo e il team di sviluppo Omega Force hanno svelato Attacco dei Giganti 3, nuovo adattamento videoludico della celebre opera giapponese. Il gioco si pone l'ambizioso obiettivo di raccontare l'intera storia dell'anime dall'inizio alla fine, permettendo ai giocatori di rivivere i momenti chiave della narrazione e di controllare i personaggi più iconici della saga nei combattimenti aerei contro i giganti. Il trailer si è concentrato principalmente su sequenze d'intermezzo cinematografiche senza mostrare elementi diretti dell'interfaccia di gioco. La pubblicazione avverrà su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2, mentre un primo rapporto dettagliato con ulteriori informazioni sul sistema di gioco è previsto per il primo luglio 2026.

Crossfire introduce un sistema di coperture adattivo Sviluppato dallo studio indipendente That's No Moon e supportato da Smilegate, Crossfire si presenta come un gioco d'azione in terza persona fortemente incentrato sulla narrazione. La trama segue la mercenaria Layla e l'agente nemico Cross, costretti a collaborare sulle montagne dell'Atlante per sopravvivere a una minaccia comune. Il team, composto da veterani di Infinity Ward e Naughty Dog, ha focalizzato la presentazione su un sistema di coperture dinamiche, confermando l'arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Saw Genesis porta l'orrore in una formula asimmetrica Pubblicato da Bloober Team e sviluppato da Broken Mirror Games insieme ad Anshar Studios, Saw Genesis adotta una struttura multigiocatore asimmetrica a tre contro uno basata sulla nota serie cinematografica. Tre giocatori interpretano i sopravvissuti all'interno di labirinti generati proceduralmente carichi di trappole, mentre il quarto assume il ruolo dell'apprendista di Jigsaw. La storia si colloca circa un secolo prima delle vicende dei film e la produzione è attualmente confermata solo su PC, con sessioni di prova programmate prima del debutto.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin mostra l'oscurità delle fogne Paramount Games Studio e PlatinumGames hanno mostrato il primo filmato ufficiale dell'adattamento videoludico della nota graphic novel sulle Tartarughe Ninja: The Last Ronin. Il trailer, interamente realizzato in computer grafica, ha mostrato un'ambientazione sotterranea cupa e una serie di immagini legate al futuro post-apocalittico della storia. La produzione rientra nella nuova divisione di sviluppo di Paramount e Skydance, e arriverà su console e PC senza una finestra di lancio dichiarata.

Guild Wars 3 annuncia l'arrivo su console ArenaNet e NCSoft hanno ufficializzato lo sviluppo di Guild Wars 3, segnando il ritorno della storica saga di giochi di ruolo in rete dopo oltre dieci anni. Il filmato di presentazione ha evidenziato un sistema di movimento più fluido incentrato sulla mobilità e sull'esplorazione verticale del mondo di gioco, accogliendo gruppi composti da quattro utenti. Per la prima volta nella storia del franchise, il titolo uscirà anche su console, specificamente su PlayStation 5 oltre alla versione PC via Steam, con una fase di prova chiusa prevista per l'autunno del 2027.

Telltale Games definisce i piani per The Wolf Among Us 2 La finzione letteraria di Fabletown torna protagonista con l'annuncio della finestra di uscita ufficiale per The Wolf Among Us 2, ora posizionato stabilmente nel corso del 2027. Il trailer mostrato durante la fiera ha svelato l'incipit della trama, che vedrà il detective Bigby Wolf impegnato a indagare su una serie di sei efferati omicidi che minacciano la stabilità della comunità. Per agevolare il recupero del capitolo precedente, lo studio ha annunciato The Wolf Among Us Remastered, versione aggiornata del capostipite attesa sul mercato alla fine del 2026.

Final Fantasy 7 Revelation chiude la trilogia del rifacimento Square Enix ha svelato ufficialmente il terzo e ultimo capitolo del progetto di rifacimento, intitolato Final Fantasy 7 Revelation. Il gioco adotterà una struttura a mondo aperto che permetterà di pilotare l'aeronave Highwind per esplorare l'intero pianeta, includendo aree come Wutai e sezioni ambientate nello spazio. Tra le attività secondarie confermate tornano lo snowboard e una versione ampliata del gioco di carte Queen's Blood. Qual è il gioco che vi è piaciuto di più tra quelli presentati questa sera?