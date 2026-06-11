I 10 giochi di maggior successo del Summer Game Fest: PlayStation vince

La Summer Game Fest è certamente finita e i grandi eventi videoludici sono alle nostre spalle. Perché quindi non decretare chi è il vincitore di questo periodo speciale di annunci ? Non è ovviamente un compito facile, visto che bisogna tenere in considerazione molteplici fattori.

I giochi che hanno attirato maggior attenzione nel periodo della Summer Game Fest

I dieci giochi di maggior successo sono:

La classifica di LevelUp

In che modo questa classifica è stata stilata? Secondo LevelUp, sono stati tenuti in considerazione il successo dei trailer, le dirette, le reazioni dei creatori di contenuti, le discussioni all'interno della community, il tutto in varie lingue in giro per il mondo. LevelUp tiene traccia delle visualizzazioni, dei contenuti della stampa e non solo, all'interno di oltre 30 piattaforme social.

Secondo i risultati, God of War Laufey è stato il netto vincitore, anche se forse in parte è per le reazioni negativi dei giocatori misogini che rifiutano l'idea di un GoW con una protagonista femminile (o più in generale con un personaggio che non sia Kratos). Come si dice: non esiste cattiva pubblicità...

Nel complesso, Sony è la vincitrice dell'evento secondo questi dati, non solo perché ha la prima posizione, ma perché tre dei suoi giochi sono in classifica, contro un'esclusiva Nintendo e un'esclusiva Xbox. Diteci, quali sono i giochi che hanno attirato maggiormente la vostra attenzione?