Il cubo parlante di God of War Laufey non sarà un personaggio ridicolo alla Marvel

God of War Laufey è stato annunciato allo State of Play. Non è stato una completa sorpresa, visto che si parlava da tempo - tramite i rumor - di un gioco dedicato alla moglie di Kratos. Ciò che però potrebbe aver sorpreso i fan è che Faye avrà al proprio fianco un cubo parlante (e un nastro parlante attaccato a una spada, ma questo è secondario per ora).

Ovviamente ai fan è subito venuto il dubbio che una figura così assurda (di nome Phranque, per la precisione) sia stata pensata per fare da macchietta, da personaggio di supporto in stile Marvel, per inserire un po' di comicità semplice e adattata a tutti.