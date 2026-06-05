Il cubo parlante di God of War Laufey non sarà un personaggio ridicolo alla Marvel

God of War Laufey è stato annunciato allo State of Play. Non è stato una completa sorpresa, visto che si parlava da tempo - tramite i rumor - di un gioco dedicato alla moglie di Kratos. Ciò che però potrebbe aver sorpreso i fan è che Faye avrà al proprio fianco un cubo parlante (e un nastro parlante attaccato a una spada, ma questo è secondario per ora).
Ovviamente ai fan è subito venuto il dubbio che una figura così assurda (di nome Phranque, per la precisione) sia stata pensata per fare da macchietta, da personaggio di supporto in stile Marvel, per inserire un po' di comicità semplice e adattata a tutti.
I commenti della director di God of War Laufey
La director Ariel Lawrence ha però spiegato che non è affatto così, parlando con GameSpot. Ha infatti raccontato che tramite il trailer non abbiamo avuto modo di scoprire davvero qual è la personalità né il ruolo di Phranque, visto che c'è stato spazio solo per "sei o sette linee di dialogo".
"Stiamo trattando Phranque esattamente come ogni altro personaggio alleato. La sua genuinità, la sua onestà nel vivere il momento sono in un certo senso fondamentali per il suo personaggio, ma questo non lo rende del tutto privo di serietà. Da parte nostra, vogliamo trovare la sua umanità. E, come scopriremo, nel mondo di Everywhen [ndr, l'ambientazione principale del gioco, una sorta di aldilà degli dei] le cose non vanno affatto bene in questo momento. Quindi dal suo punto di vista, penso si tratti soprattutto di aiutare Faye a vedere il mondo per quello che è. Di conseguenza, non è pensato per essere una macchietta."
La director usa God of War (2018) e Ragnarok come esempio, sottolineando come ci siano personaggi più comici (pensiamo ai fratelli Huldra, i nani) che fanno da contrasto con la serietà di Kratos. I due personaggi sanno però essere molto umani, profondi e seri: non sono solo delle aggiunte comiche per strappare una risata in mezzo alla tensione. Il cubo parlante pare ricoprire un ruolo simile.
L'attore di Phranque - Jack Quaid (Hughie Campbell di The Boys) - ha spiegato che Phranque desidera proteggere tutte le creature viventi che esistono nell'Everywhen. Parlando sempre di God of War Laufey, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova esclusiva PlayStation.
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