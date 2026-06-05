Voi non lo sapevate, ma avete sempre sognato un simulatore di appuntamenti con ragazzi insetto

L'iniziativa nasce in occasione della "Giornata del Repellente per Insetti", una ricorrenza istituita dalla stessa azienda, e rappresenta anche una campagna promozionale per la sua linea di prodotti destinati alla prevenzione e all'eliminazione degli insetti. Il gioco è accessibile gratuitamente sia da smartphone sia da PC e punta a sensibilizzare il pubblico sulle corrette pratiche di gestione degli ambienti domestici durante l'inizio dell'estate, quindi ha uno scopo essenzialmente informativo.

Earth Corporation, azienda giapponese specializzata nel controllo degli insetti e nei prodotti per la cura della casa, ha lanciato Gokigen Lovely Days (ごきげんラブリーデイズ), un simulatore d'appuntamenti gratuito che sarà disponibile dal 4 giugno al 3 settembre attraverso un sito web dedicato .

Scarafaggio amore mio

Uno degli elementi più particolari del progetto è la partecipazione del doppiatore giapponese Yuki Kaji, che interpreta da solo tutti e quattro i protagonisti principali: un principe gentile ma un po' impacciato, un fratello minore dolce e ingenuo, un elegante gentiluomo tradizionale amante delle stagioni e un protettivo "fratello maggiore" dal carattere più selvaggio.

Dietro l'apparenza di un classico simulatore d'appuntamenti si nasconde però qualcosa di molto più sopra le righe. Le preferenze, le antipatie e i comportamenti dei protagonisti riflettono infatti le caratteristiche ecologiche di specifiche specie di insetti. Per avanzare nella storia e migliorare la relazione tra i personaggi, i giocatori devono imparare a riconoscere e sfruttare queste peculiarità.

Kuro, il personaggio dall'aspetto principesco, ama i cibi dolci e gli ambienti bui e umidi, mentre detesta il profumo della lavanda e i rumori forti. Chaba preferisce gli appuntamenti in casa, è attratto dalle cipolle e dai capelli, ma teme il freddo, il sale e i ragni di grandi dimensioni. Yamato, il raffinato gentiluomo giapponese, apprezza le foglie umide cadute a terra, la linfa degli alberi e le scatole di cartone, mentre evita le bucce degli agrumi e la menta. Daimon, invece, ama la birra, gli ingredienti dall'odore intenso e gli spazi sotto i frigoriferi, ma non sopporta gli ambienti asciutti e ben ventilati né la cannella.

Insomma, la conoscenza degli insetti è un elemento centrale del gameplay, che risulta essere così più interessante di quanto non sembrasse a una prima occhiata.