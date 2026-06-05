Nintendo ha svelato la data d'uscita di Minecraft Dungeons 2, che è problematica

Minecraft Dungeons 2 sarà ufficialmente disponibile a partire dal prossimo 29 settembre. L'annuncio non è arrivato da Mojang o da Microsoft, ma da Nintendo , con un aggiornamento della pagina eShop del gioco. Come avrete notato, si tratta di una data di uscita problematica , visto l'affollamento di giochi in arrivo a settembre. Il mese è fitto di uscite, probabilmente a causa del lancio a novembre di GTA 6, che si teme catalizzerà l'attenzione dell'intera industria. Certo, la soluzione di comprimere tutti i lanci a settembre non sembra proprio brillante, considerando che difficilmente gli utenti potranno comprare tutto, ma a questo punto appare chiaro quale venga percepito come il pericolo più grosso, da evitare come la peste.

Più duro

Detto questo, Minecraft Dungeons 2 invita i giocatori a vivere di nuovo il mondo di Minecraft in stile Diablo, quindi focalizzando l'esperienza sui combattimenti più che sulle meccaniche survival. L'avventura promette di espandere notevolmente l'universo narrativo e ludico del predecessore.

La pagina del Nintendo eShop con la data d'uscita di Minecraft Dungeons 2

Stando alle informazioni disponibili, la campagna principale porterà gli avventurieri in un viaggio attraverso "terre inesplorate e luoghi misteriosi". L'obiettivo sarà quello di contrastare una nuova entità malvagia, la cui forza distruttiva è destinata a causare il caos "non in uno, ma in ben due mondi".

Verranno introdotti anche dei nuovi avversari, che chissà se appariranno anche nel survival. Gli sviluppatori hanno sottolineato inoltre un innalzamento del livello di difficoltà rispetto al primo capitolo, assicurando che "le sfide saranno più dure che mai". Come da tradizione per la serie, la nuova avventura potrà essere affrontata sia in solitaria che in modalità cooperativa.