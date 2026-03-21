Mincrecraft Dungeons 2 è stato annunciato per PS5, Xbox, Nintendo Switch, Switch 2 e PC

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Xbox Game Studios insieme a Mojang Studios e Double Eleven ha deciso di movimentare questo tranquillo sabato sera annunciando ufficialmente Minecraft Dungeons 2.
Il gioco arriverà nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (Steam e Microsoft Store). Sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass e supporta il programma Xbox Play Anywhere. Qui sotto trovate il trailer ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.
Una prima descrizione ufficiale
"Non c'è mai pace per gli eroi! Il disordine sta per scatenarsi e il mondo si trova di fronte a una minaccia diversa da qualsiasi altra. Un nuovo pericolo sta acquisendo forza, pronto ad abbattersi sulla terra e a scatenare il caos.", recita la descrizione ufficiale.
"Torna nel mondo di Minecraft Dungeons in una nuova avventura GDR d'azione, tra incontri pericolosi, sfide emozionanti e luoghi mai visti prima, mentre intraprendi una missione per salvare un mondo in crisi. Tu e i tuoi alleati riuscirete a prevalere sulle forze del male e a salvare il mondo ancora una volta?"
Per ora, oltre a questa prima sinossi presente sulla pagina Steam, non sono stati condivisi ulteriori dettagli. L'auspicio è che non si debba attendere troppo per scoprire di più.
Minecraft Dungeons è uno spin‑off action‑adventure ambientato nell'universo di Minecraft, ma con un'anima completamente diversa: invece della costruzione e della creatività libera, punta tutto sull'azione immediata e sul dungeon crawling in stile hack & slash. Il gioco propone una struttura semplice e accessibile, perfetta anche per chi non ha mai toccato il genere: si esplorano livelli generati in parte proceduralmente, si affrontano orde di nemici e si raccolgono equipaggiamenti sempre più potenti. Il tutto è giocabile sia in solitaria sia in cooperativa fino a quattro giocatori, elemento che ha contribuito a renderlo un titolo leggero, frenetico e perfetto per sessioni rapide.
Il primo capitolo, uscito nel 2020 su PC e console, si è rivelato fin da subito un grande successo e, anche grazie al ricco supporto post-lancio con nuovi biomi e sfide, ha superato quota 25 milioni di giocatori.