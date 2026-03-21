Mincrecraft Dungeons 2 è stato annunciato per PS5, Xbox, Nintendo Switch, Switch 2 e PC

Il gioco arriverà nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (Steam e Microsoft Store). Sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass e supporta il programma Xbox Play Anywhere. Qui sotto trovate il trailer ufficiale che ha accompagnato l'annuncio.

Confermando le indiscrezioni delle scorse settimane, Xbox Game Studios insieme a Mojang Studios e Double Eleven ha deciso di movimentare questo tranquillo sabato sera annunciando ufficialmente Minecraft Dungeons 2 .

Una prima descrizione ufficiale

"Non c'è mai pace per gli eroi! Il disordine sta per scatenarsi e il mondo si trova di fronte a una minaccia diversa da qualsiasi altra. Un nuovo pericolo sta acquisendo forza, pronto ad abbattersi sulla terra e a scatenare il caos.", recita la descrizione ufficiale.

"Torna nel mondo di Minecraft Dungeons in una nuova avventura GDR d'azione, tra incontri pericolosi, sfide emozionanti e luoghi mai visti prima, mentre intraprendi una missione per salvare un mondo in crisi. Tu e i tuoi alleati riuscirete a prevalere sulle forze del male e a salvare il mondo ancora una volta?"

Per ora, oltre a questa prima sinossi presente sulla pagina Steam, non sono stati condivisi ulteriori dettagli. L'auspicio è che non si debba attendere troppo per scoprire di più.

Minecraft Dungeons è uno spin‑off action‑adventure ambientato nell'universo di Minecraft, ma con un'anima completamente diversa: invece della costruzione e della creatività libera, punta tutto sull'azione immediata e sul dungeon crawling in stile hack & slash. Il gioco propone una struttura semplice e accessibile, perfetta anche per chi non ha mai toccato il genere: si esplorano livelli generati in parte proceduralmente, si affrontano orde di nemici e si raccolgono equipaggiamenti sempre più potenti. Il tutto è giocabile sia in solitaria sia in cooperativa fino a quattro giocatori, elemento che ha contribuito a renderlo un titolo leggero, frenetico e perfetto per sessioni rapide.

Il primo capitolo, uscito nel 2020 su PC e console, si è rivelato fin da subito un grande successo e, anche grazie al ricco supporto post-lancio con nuovi biomi e sfide, ha superato quota 25 milioni di giocatori.