Minecraft Dungeons supera i 25 milioni di giocatori, Mojang punta a nuovi giochi

Minecraft Dungeons è un notevole successo, avendo ormai superato i 25 milioni di giocatori complessivamente, sulle varie piattaforme su cui è presente, ma Mojang nel frattempo è passata a nuovi progetti visto che il supporto per il gioco, in termini di nuovi contenuti, è ormai concluso.

Lanciato cinque anni fa, Minecraft Dungeons ha raccolto finora oltre 25 milioni di giocatori su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, confermando come anche i progetti spin-off legati al celebre franchise di Mojang riescano a fare presa su una notevole quantità di pubblico, anche quando partono come progetti piuttosto lontani dalle meccaniche classiche del titolo principale.

Come spiega Mojang nel messaggio di ringraziamento sul risultato raggiunto, Minecraft Dungeons è partito come un "progetto di passione" per un piccolo team all'interno dello studio, con la volontà di omaggiare il genere del dungeon crawler classico ma filtrato nello stile di Minecraft.