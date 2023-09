Journey to Foundation ha una data di uscita su PlayStation VR2

Journey to Foundation ha una data di uscita ufficiale su PlayStation VR2 : l'avventura ispirata alla saga della Fondazione di Isaac Asimov sarà disponibile in formato digitale a partire dal 26 ottobre, rivela un trailer.

Tanta tecnologia

Journey to Foundation sfrutterà anche il tracciamento oculare di PlayStation VR2, che potremo utilizzare ad esempio per selezionare un dialogo (per poi confermarlo con un tasto) o per scovare segreti all'interno degli scenari, individuando determinati oggetti nascosti.

Non mancheranno inoltre i grilletti adattivi, che nel gioco andranno a conferire un feedback differente a ogni arma in base alle modifiche e ai potenziamenti effettuati, e la rilevazione di movimento per una serie di gesti.