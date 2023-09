Disney+: il blocco della condivisione delle password è iniziato dicono dal Canada

Così come era stato paventato nei mesi scorsi, sembra che il blocco della condivisione delle password per Disney+ sia iniziato, in base a quanto riferito da alcune testimonianze che arrivano in particolare dal Canada.

In maniera simile a quanto sta facendo ormai da tempo Netflix, anche Disney+ aveva annunciato una stretta sulla condivisione degli account, ma non c'erano state indicazioni precise sulle tempistiche di questa iniziativa, finora. In base a quanto riferito da alcune segnalazioni, sembra che alcuni utenti in Canada abbiano ricevuto indicazioni per email su una "restrizione riguardante la condivisione degli account".

Ovviamente, la condivisione di account e password non è una pratica che rientra nel regolamento ufficiale del servizio in abbonamento di Disney, ma finora la pratica era tollerata, così come successo anche per altri servizi basati su sottoscrizione.