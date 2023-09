Call of Duty: Modern Warfare 3, la presentazione del multiplayer ha una data ufficiale

Activision Blizzard ha fissato una data ufficiale per la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3, il nuovo capitolo della serie: l'evento si terrà il 5 ottobre 2023, ovvero la settimana prossima.

Per la precisione, la presentazione del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 si terrà giovedì prossimo alle ore 18:00 italiane, dunque l'appuntamento è per il 5 ottobre nel tardo pomeriggio per assistere a questo nuovo evento.

Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 si presenta particolarmente ampio e sfaccettato, comprendendo diverse modalità che si estendono su diversi titoli a sé stanti come Call of Duty: Warzone 2.0 e Call of Duty Warzone Mobile, oltre a presentare diverse modalità all'interno del gioco principale.