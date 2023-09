Cocoon: voti molto alti per l'ottima avventura del designer di Limbo e Inside

Si tratta del nuovo progetto di Jeppe Carlsen, che è effettivamente il lead gameplay designer dei due suddetti titoli di PlayDead, per questo il confronto viene naturale. Ebbene, Cocoon sotto alcuni aspetti sembra anche superarli, presentando in particolare una meccanica puzzle di rara fattura.

Una splendida avventura, anche su Game Pass

Cocoon presenta delle ambientazioni molto strane

Su una ventina di recensioni sul portale in questione, dunque ancora poca per poter fare un bilancio stabile, il metascore attuale di Cocoon è di 89, dunque un punteggio veramente molto alto, che conferma le ottime impressioni che si erano già avute fin dalla prima presentazione del gioco.

In generale, la critica è concorde nel valutare in maniera estremamente positiva il puzzle design di Cocoon, che sorprende per la sua ingegnosità ma anche naturalezza con cui si presenta al giocatore, in grado presto di capirne le dinamiche e dominarle al meglio.

Ricordiamo peraltro che Cocoon è disponibile dal day one, ovvero da domani, 29 settembre 2023, anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, rappresentando un'altra delle grandi uscite viste in questo periodo nel servizio su abbonamento di Microsoft.