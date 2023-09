The Elder Scrolls: Castles trapela online, ma non è quello che si potrebbe pensare

The Elder Scrolls: Castles è comparso online, ma non si tratta di un nuovo capitolo standard della celebre serie Bethesda, bensì di un gioco mobile gestionale alquanto simile a Fallout Shelter, solo basato sull'ambientazione fantasy di Elder Scrolls.

Insomma, se speravate in notizie su The Elder Scrolls 6 sappiate che non è questo il caso: il gioco in questione è infatti un titolo appositamente sviluppato per piattaforme mobile, che ci pone alla gestione di un castello suddiviso in varie stanze da riempire e far funzionare a dover come una sorta di complessa società a più livelli.

In pratica, è la stessa meccanica ben collaudata di Fallout Shelter, che ha fatto raggiungere a Bethesda un notevole successo anche in ambito mobile e la cui formula è stata dunque riversata in questo nuovo contesto in stile fantasy.