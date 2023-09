F-Zero 99: 5 nuovi tracciati in arrivo domani per il gioco gratis di Nintendo Switch Online

F-Zero 99 si aggiornerà domani con l'arrivo di 5 nuovi tracciati , estendendo in maniera considerevole i contenuti del gioco gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online con l'arrivo di nuove piste che richiamano la tradizione classica della serie.

F-Zero 99 ha convinto

Nintendo ha peraltro programmato anche altre piste in arrivo verso la metà di ottobre, cosa che dimostra come F-Zero 99 abbia un piano di supporto veramente intenso, con aggiunte frequenti che manterranno probabilmente viva la competizione per un bel po' di mesi, almeno fino a quanto la compagnia non deciderà di dismettere anche questo.

Per il momento, la particolare formula "99" sullo stile della battle royale sembra sia riuscita ad adattarsi al meglio anche a un gioco come F-Zero, diventando subito una delle migliori interpretazioni della particolare filosofia inventata per gli abbonati a Nintendo Switch Online, come potete leggere nella nostra recensione di F-Zero 99.