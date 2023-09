Classifica giapponese: Pikmin 1+2 primo, Lies of P terzo al debutto

La versione fisica di Pikmin 1+2 ha esordito in prima posizione nella classifica giapponese dal 18 al 24 settembre, sebbene la vera sorpresa della top 10 sia il terzo posto di Lies of P, il soulslike di Round8 Studio e Neowiz anch'esso al debutto.

[NSW] Pikmin 1+2 - 23,941 (New) [NSW] Pikmin 4 - 22,894 (864,229) [PS5] Lies of P - 9,493 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,066 (5,493,686) [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 9,035 (5,137,268) [NSW] Ring Fit Adventure - 7,198 (3,470,036) [NSW] Minecraft - 5,996 (3,269,466) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 4,637 (5,290,636) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 4,449 (1,864,134) [NSW] Super Bomberman R 2 - 4,433 (16,021)

Pur non avendo totalizzato numeri straordinari, la rivisitazione de Le Avventure di Pinocchio ha avuto anche il merito di spezzare il monopolio Nintendo, presentandosi in classifica come l'unico titolo per PS5.