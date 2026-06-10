Secondo quanto riportato da un leaker, Asha Sharma avrebbe provato a rendere Halo e Fable esclusive Xbox, come accaduto con Gears of War: E-Day, ma non è stato possibile farlo per via degli accordi ormai sottoscritti e delle relative penali.

La fonte di questo rumor è la stessa che tempo fa ha anticipato correttamente l'arrivo di Helldivers 2 su Xbox, e a giudicare dalle recenti decisioni della CEO si tratta di una ricostruzione plausibile, ma che probabilmente nessuno potrà mai confermare in maniera ufficiale.

A questo punto possiamo immaginare che, messa di fronte a una scelta che avrebbe comunque implicato dei costi, la Sharma abbia optato per Gears of War alla luce dell'indubbio valore storico di questo franchise rispetto alla piattaforma Xbox.

Del resto Aaron Greenberg ha fondamentalmente confermato che la scelta di riportare E-Day nel catalogo delle esclusive è coincisa con la nomina della nuova CEO, che a quanto pare è ben consapevole dell'importanza di questo aspetto per l'identità dell'intero ecosistema.