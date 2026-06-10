Ricarica il tuo credito Microsoft: Xbox Gift Card da 50€ scontata su Instant Gaming

Aumentare il saldo del proprio account digitale senza dover associare per forza una carta di credito personale è una comodità a cui molti utenti console e PC non vogliono rinunciare. La Xbox Gift Card 50€ è attualmente soggetta a una riduzione di prezzo che permette di alleggerire la spesa prima di effettuare acquisti sul Microsoft Store. Potete fare vostra questa ricarica cliccando sul box posizionato in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto, ottenendo immediatamente un codice digitale da riscattare sul vostro profilo per comprare giochi, espansioni o rinnovare i servizi.