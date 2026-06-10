MacBook Neo 2 potrebbe diventare il notebook Apple più economico con funzioni IA avanzate

Dopo aver attirato l'attenzione del mercato. il MacBook Neo potrebbe presto ricevere un successore capace di spingersi oltre il semplice rapporto qualità-prezzo.
Secondo le informazioni emerse di recente, Apple starebbe infatti preparando il nuovo MacBook Neo 2, un modello che potrebbe distinguersi non solo per l'hardware aggiornato, ma anche per le sue capacità nell'ambito dell'intelligenza artificiale eseguita direttamente sul dispositivo.
L'attuale MacBook Neo utilizza il chip A18 Pro, una soluzione che, secondo le indiscrezioni, presenta alcuni limiti legati alla quantità di memoria unificata disponibile. La configurazione attuale si fermerebbe infatti a 8 GB di RAM, una soglia che non permetterebbe di sfruttare alcune delle funzionalità IA più avanzate sviluppate da Apple.
MacBook Neo 2 avrà un nuovo chip e più memoria
Con il MacBook Neo 2 la situazione potrebbe cambiare sensibilmente. Il nuovo portatile dovrebbe adottare il processore A19 Pro e arrivare con 12 GB di memoria unificata, un incremento del 50% rispetto alla generazione precedente.
Questo aggiornamento sarebbe particolarmente importante perché consentirebbe al dispositivo di eseguire AFM 3 Core Advanced, il modello di intelligenza artificiale locale più sofisticato sviluppato dall'azienda di Cupertino.
AFM 3 Core Advanced sarebbe basato su un modello da 20 miliardi di parametri ottimizzato per Apple Silicon e permetterebbe l'accesso a funzionalità avanzate non disponibili sull'attuale MacBook Neo.
Non solo IA: MacBook Neo 2 potrebbe offrire miglioramenti alle prestazioni grafiche
Oltre alle novità legate all'intelligenza artificiale, il MacBook Neo 2 dovrebbe offrire miglioramenti nelle prestazioni di elaborazione e nella gestione grafica, ampliando ulteriormente il divario rispetto alla generazione precedente. Le indiscrezioni suggeriscono inoltre che le ottimizzazioni introdotte con macOS 27 potrebbero contribuire a sfruttare al meglio il nuovo hardware.
Se queste anticipazioni dovessero essere confermate, il MacBook Neo 2 potrebbe diventare il prodotto Apple più economico in grado di eseguire le funzionalità IA locali più avanzate dell'azienda, mantenendo allo stesso tempo un prezzo accessibile e rafforzando la propria posizione sul mercato. Che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.
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