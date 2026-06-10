L'era d'oro delle sale giochi su PC: Metal Slug Bundle in sconto su Instant Gaming

Chi è cresciuto negli anni novanta ricorderà perfettamente il suono delle monete inserite nei cabinati e le iconiche esclamazioni che accompagnavano l'ottenimento delle armi più devastanti. Quella frenetica atmosfera arcade torna protagonista su PC grazie a una decisa riduzione dei costi. Il celebre Metal Slug Bundle, che racchiude i capitoli fondanti dello sparatutto a scorrimento bidimensionale , viene proposto a condizioni vantaggiose su Instant Gaming. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto , sbloccando l'intera collezione direttamente sul proprio account Steam per rivivere le storiche sfide contro l'esercito del Generale Morden.

Una pietra miliare dei run 'n' gun da riscoprire in cooperativa

Il valore di un'operazione nostalgia come quella legata al Metal Slug Bundle risiede nella totale fedeltà alle produzioni originali da sala, arricchite per l'occasione da funzionalità moderne come il comparto multigiocatore online e le classifiche globali. I singoli titoli inclusi nel pacchetto colpiscono ancora oggi per la straordinaria qualità della pixel art e per la fluidità delle animazioni, unite a un livello di sfida tarato verso l'alto che mette a dura prova i riflessi.

Ritrovare Marco, Tarma, Eri e Fio a bordo dei bizzarri veicoli corazzati rappresenta un'ottima occasione sia per i collezionisti di classici sia per chi desidera affrontare una campagna cooperativa spensierata ed esplosiva. L'accesso a questa leggendaria antologia viene agevolato da uno sconto di quasi il 40%. Il costo di listino iniziale per il mercato italiano, inteso con l'IVA già inclusa, è infatti di 16,00€. Grazie alla promozione, la chiave digitale del Metal Slug Bundle viene offerta a un prezzo scontato su Instant Gaming di 7,99€ IVA esclusa, valore che coincide con la riduzione del 50% indicata dal sito.

Una volta aggiunta l'aliquota nazionale del 22% in fase di transazione, il prezzo finale all'acquisto si fissa sui 9,75 €, portando la percentuale calcolata sul prezzo IVA inclusa a un risparmio netto del 39,06%. A questo prezzo il bundle rappresenta un'occasione interessante per festeggiare l'anniversario di una delle saghe più influenti di sempre. Se volete dei capitoli specifici, invece, trovate i box diretti qua sopra, che con i prezzi aggiornati potrebbero finire per costare anche meno del bundle.