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Metal Slug Bundle in sconto su Instant Gaming per i 30 anni della serie, raccolta arcade a meno di 10€

L'anniversario dello storico run and gun SNK coincide con un taglio di prezzo che rende la collection ancora più accessibile.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   20/04/2026
Metal Slug
Metal Slug X
Metal Slug X
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In occasione dei 30 anni della serie, su Instant Gaming è disponibile una promozione sul Metal Slug Bundle, acquistabile a circa 7,99€ (IVA esclusa) invece dei 16€, con uno sconto del 50%. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale sale a circa 9,75€ (IVA inclusa), mantenendo comunque un risparmio di circa il 39% rispetto al listino ufficiale. La key è riscattabile su Steam e consente l'accesso immediato ai contenuti inclusi. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Un pezzo di storia degli arcade

Metal Slug è una delle serie più iconiche del genere run and gun, nota per il suo stile grafico disegnato a mano, l'azione frenetica e l'umorismo surreale. Il bundle raccoglie tre capitoli della saga, permettendo di ripercorrere l'evoluzione della serie tra sparatorie intense, veicoli iconici e boss memorabili. Nello specifico abbiamo Metal Slug, Metal Slug 3 e Metal Slug X.

I giochi della serie sono pensati per sessioni rapide ma impegnative, con una difficoltà elevata e un ritmo serrato. La cooperativa locale resta uno degli elementi più divertenti, mantenendo intatto lo spirito arcade originale. A questo prezzo il bundle rappresenta un'occasione interessante per festeggiare l'anniversario di una delle saghe più influenti di sempre. Se volete dei capitoli specifici, invece, trovate i box diretti qua sopra, che con i prezzi aggiornati potrebbero finere per costare anche meno del bundle.

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