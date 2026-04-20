Zenless Zone Zero Collector’s Edition per PS5 è in preordine su Amazon con alcuni contenuti esclusivi

Se ami Zenless Zone Zero, la Collector's Edition per PS5 è in preordine su Amazon a 59,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita (il 17 settembre 2026). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
I contenuti della Collector's Edition
Si tratta di un prodotto dedicato agli appassionati del gioco o ai collezionisti. All'interno troverai il gioco, una base modulare in acrilico con la figurina Andy Edition, la carta avatar Proxy in acrilico, un set di carte fotografiche dei personaggi, un distintivo da collezione, una cartolina e un codice per riscattare alcuni oggetti nel gioco. Di seguito ti mostriamo un'immagine per farti capire meglio:
Zenless Zone Zero è un gioco d'azione gacha free-to-play, sviluppato da miHoYo. In quest'avventura creerai una squadra fino a tre giocatori e combatterai sfruttando diversi attacchi speciali. Nel complesso, è un gioco molto bello da vedere, con combattimenti frenetici e meccaniche convincenti. Tuttavia, aspettati un gameplay ripetitivo e scenari molto limitati. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.