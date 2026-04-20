Dragon Ball FighterZ dà il benvenuto a Goku Super Saiyan 4 di Daima con nuovo DLC

Il debutto è previsto per il 22 aprile come parte del "Daima Pack" , un DLC che include il personaggio con 12 colorazioni differenti per il costume, 3 stampi Z e 3 avatar per la Lobby, tutti a tema Daima. Al momento non è stato indicato un prezzo preciso.

Dettagli sullo stile di combatimento

Stando ai primi dettagli, questa versione di Goku introduce uno stile di combattimento aggressivo e impetuoso, costruito attorno allo Scatto selvaggio, una tecnica versatile che può evolversi in quattro diverse varianti. La prima è la "Combinazione doppia", un colpo ad alta pressione difficile da arginare anche quando viene parato. La seconda è il "Colpo furente", che scaglia l'avversario in aria e apre la strada a concatenazioni con il Super slancio. C'è poi la "Sventagliata potente", un attacco di proiezione capace di spezzare la guardia, pur senza colpire i nemici accovacciati. Infine, il "Movimento rapido" permette un'avanzata fulminea con una breve finestra di invulnerabilità, ideale per annullare i contrattacchi e ribaltare l'iniziativa.

Come detto in apertura, durante il Battle Hour sono arrivate molte altre novità per gli appassionati dei videogiochi basati sull'opera di Akira Toriyama. Tra gli annunci di maggior spicco figurano Dragon Ball Xenoverse 3 e l'espansione Super Limit‑Breaking NEO di Dragon Ball: Sparking! Zero.