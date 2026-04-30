Dragon Ball FighterZ pare sia disponibile gratis su Xbox Series X|S, forse per errore

È emerso quello che sembra essere un vantaggioso glitch nel Microsoft Store, che consentirebbe di ottenere Dragon Ball FighterZ su Xbox Series X|S gratis, sebbene tutta la questione sia ancora piuttosto misteriosa e potrebbe essere presto corretta.

L'ottimo picchiaduro di Arc System Works rientra fra i giochi che possono essere provati gratuitamente in questa mandata dei Free Play Days di questo fine settimana, ma a quanto pare c'è una sorta di trucco che sembra consentire di poter ottenere il gioco in versione Xbox Series X|S in maniera permanente nella propria libreria.

Ovviamente, visto che c'è di mezzo la prova gratuita del fine settimana, si tratta di vedere se effettivamente il gioco continuerà ad essere utilizzabile dopo la scadenza di questa offerta, ovvero dopo lunedì 3 maggio, ma ci sono indizi che fanno pensare che possa essere questo il caso.