Dragon Ball FighterZ pare sia disponibile gratis su Xbox Series X|S, forse per errore

È emerso quello che sembra essere un vantaggioso glitch nel Microsoft Store, che consentirebbe di ottenere Dragon Ball FighterZ su Xbox Series X|S gratis, sebbene tutta la questione sia ancora piuttosto misteriosa e potrebbe essere presto corretta.
L'ottimo picchiaduro di Arc System Works rientra fra i giochi che possono essere provati gratuitamente in questa mandata dei Free Play Days di questo fine settimana, ma a quanto pare c'è una sorta di trucco che sembra consentire di poter ottenere il gioco in versione Xbox Series X|S in maniera permanente nella propria libreria.
Ovviamente, visto che c'è di mezzo la prova gratuita del fine settimana, si tratta di vedere se effettivamente il gioco continuerà ad essere utilizzabile dopo la scadenza di questa offerta, ovvero dopo lunedì 3 maggio, ma ci sono indizi che fanno pensare che possa essere questo il caso.
La procedura da seguire
C'è una specifica procedura da seguire, come riferito nel messaggio qui sotto di Wario64 e descritto anche da alcuni utenti su Reddit, sebbene ribadiamo che la questione possa essere corretta nelle prossime ore, dunque non è detto che continui a poter essere eseguita.
Nonostante faccia parte dei Free Play Days, la versione Xbox Series X|S di Dragon Ball FighterZ risulta in effetti a pagamento su Xbox Store, dunque è necessario scaricare la versione Xbox One da Xbox Series X|S, che risulta invece gratuita.
Il passaggio non è proprio immediato e richiede di cercare manualmente il titolo attraverso la funzionalità di ricerca oppure di mostrare i contenuti del bundle sulla versione per entrambe le piattaforme, e selezionare quindi la versione specifica per Xbox One.
Questa viene installata liberamente, in quanto facente parte dell'offerta attuale. Una volta fatto, potete lanciare il gioco e, direttamente dalla schermata principale, selezionare "passa alla versione Xbox Series X|S", cosa che dovrebbe portare a una schermata di conferma.
A questo punto dovete uscire dal gioco, chiudendolo completamente, e (a quanto pare) anche spegnere la console. Riaccendendola, dovreste trovare Dragon Ball FighterZ in versione Xbox Series X|S nella libreria, nella sezione dei "giochi posseduti".
Il fatto che il titolo rientri in tale sezione fa pensare che sia stato aggiunto in maniera permanente alla propria libreria, sebbene ovviamente non si possa ancora essere sicuri del funzionamento di questo "trucco". Proprio di recente, il gioco si è aggiornato dando il benvenuto a Goku Super Saiyan 4 di Daima con un nuovo DLC.