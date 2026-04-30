Saros ha un trailer dei riconoscimenti: è stato davvero un trionfo

Sony ha pubblicato il trailer dei riconoscimenti di Saros, che conferma il grande entusiasmo con cui il nuovo sparatutto sviluppato da Housemarque è stato accolto dalla stampa internazionale, portando a casa valutazioni eccellenti.
"Uno dei giochi in grado di definire la sua generazione", si legge nella citazione di COGconnected, mentre VGC ha parlato di "una storia profondamente misteriosa e inquietante", a sottolineare come anche il comparto narrativo del gioco non abbia deluso le aspettative, anzi.
Game Informer ha definito l'azione di Saros "impeccabile e impegnativa", laddove GameSpot ha parlato semplicemente di "un gioco fenomenale", che non a caso ha ricevuto voti altissimi: alcuni di essi sono stati riportati appunto nel video.
Appurato che il nuovo titolo di Housemarque è stato un successo di critica, a questo punto la palla passa agli utenti, che dovranno eventualmente premiare la qualità del gioco acquistandolo: vedremo nelle prossime settimane come andranno le cose da questo punto di vista.
Un'esperienza eccezionale
Nella nostra recensione di Saros abbiamo parlato di "uno splendido racconto horror cosmico sci-fi", dotato di quel taglio cinematografico che mancava a Returnal e della capacità di miscelare "l'essenza degli arcade di una volta con il meglio dei mezzi espressivi contemporanei".
Il risultato è un gioco dotato di un'ambientazione splendida, di un gameplay veloce ed esplosivo, di una direzione artistica fenomenale e di un ottimo sistema di progressione, che conferma la grande solidità del progetto e ci consegna un prodotto incredibile sotto molti aspetti.