Saros ha un trailer dei riconoscimenti: è stato davvero un trionfo

Sony ha pubblicato il trailer dei riconoscimenti di Saros, che conferma il grande entusiasmo con cui il nuovo sparatutto sviluppato da Housemarque è stato accolto dalla stampa internazionale, portando a casa valutazioni eccellenti.

"Uno dei giochi in grado di definire la sua generazione", si legge nella citazione di COGconnected, mentre VGC ha parlato di "una storia profondamente misteriosa e inquietante", a sottolineare come anche il comparto narrativo del gioco non abbia deluso le aspettative, anzi.

Game Informer ha definito l'azione di Saros "impeccabile e impegnativa", laddove GameSpot ha parlato semplicemente di "un gioco fenomenale", che non a caso ha ricevuto voti altissimi: alcuni di essi sono stati riportati appunto nel video.

Appurato che il nuovo titolo di Housemarque è stato un successo di critica, a questo punto la palla passa agli utenti, che dovranno eventualmente premiare la qualità del gioco acquistandolo: vedremo nelle prossime settimane come andranno le cose da questo punto di vista.