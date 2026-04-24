93

I primi voti di Saros sono stellari

Tempo di recensioni per Saros, l'ultima fatica di Housemarque, che sta ricevendo dei voti davvero stellari dalla stampa.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/04/2026
Alcuni personaggi di Saros
Saros
Saros
Articoli News Video Immagini

Com'è Saros? Le prime recensioni, pubblicate a scadenza embargo, parlano di un gioco davvero stellare, con la media voto che attualmente si è attestata intorno ai 90 (92 su OpenCritic, 89 su Metacritic). Se vi interessa, è piaciuto molto anche al nostro Lorenzo Mancosu, come potete leggere nella recensione di multiplayer.it, che ha premiato il gioco con un sonoro 9.

I voti della critica

In generale, i voti sono tutti positivi, con tanti 10, molti 9 e un numero ridotto di 8 e 7. In generale si parla di un action puro di livello eccezionale, riuscito in ogni aspetto, che prende il là dall'esperienza fatta da Housemarque con Returnal, il suo gioco precedente.

I pochi difetti sottolineati parlano di un lato narrativo leggermente convoluto e di scarso impatto, ma non è niente che comprometta completamente l'esperienza.

Il trailer di lancio di Saros mostra nuove armi e ambientazioni, svelati i Modificatori di Carcosa Il trailer di lancio di Saros mostra nuove armi e ambientazioni, svelati i Modificatori di Carcosa

Ma ora bando alle ciance e vediamo i voti di Saros:

  • Multiplayer.it - 9 /10
  • GameSpew - 10 / 10
  • Player 2 - 10 / 10
  • Omelete - 10 / 10
  • VGC - 10 /10
  • PlayStation Universe - 10 / 10
  • WellPlayed - 10 / 10
  • Sirus Gaming - 10 / 10
  • SavePoint Gaming - 10 / 10
  • Region Free - 5 / 5
  • Pragalicious - 10 / 10
  • Loot Level Chill - 10 / 10
  • GamingTrend - 95 / 100
  • PSX Brasil - 95 / 100
  • But Why Tho? - 9.5 / 10
  • Video Chums - 9.3 / 10
  • MeuPlayStation - 93 / 100
  • Worth Playing - 9.1 / 10
  • Gamespot - 9 / 10
  • TheSixthAxis - 9 / 10
  • GameRant - 9 / 10
  • ZTGD - 9 / 10
  • Push Square - 9 / 10
  • Oyungezer Online - 9 / 10
  • PPE.pl - 9 / 10
  • Console Creatures - 9 / 10
  • One More Game - 9 / 10
  • GAMES.CH - 90%
  • GameOnly - 4.25 / 5
  • Tourens - 8 / 10
  • Too Much Gaming - 4 / 5
  • INVEN - 8 / 10
  • IGN - 7 / 10
  • Restart.run - 3.5 / 5

Per il resto, vi ricordiamo che Saros è un'esclusiva PlayStation 5. Uscirà il 30 aprile 2026.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I primi voti di Saros sono stellari