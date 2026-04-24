I primi voti di Saros sono stellari

Com'è Saros? Le prime recensioni, pubblicate a scadenza embargo, parlano di un gioco davvero stellare, con la media voto che attualmente si è attestata intorno ai 90 (92 su OpenCritic, 89 su Metacritic). Se vi interessa, è piaciuto molto anche al nostro Lorenzo Mancosu, come potete leggere nella recensione di multiplayer.it, che ha premiato il gioco con un sonoro 9.