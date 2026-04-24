I primi voti di Saros sono stellari

Com'è Saros? Le prime recensioni, pubblicate a scadenza embargo, parlano di un gioco davvero stellare, con la media voto che attualmente si è attestata intorno ai 90 (92 su OpenCritic, 89 su Metacritic). Se vi interessa, è piaciuto molto anche al nostro Lorenzo Mancosu, come potete leggere nella recensione di multiplayer.it, che ha premiato il gioco con un sonoro 9.
I voti della critica
In generale, i voti sono tutti positivi, con tanti 10, molti 9 e un numero ridotto di 8 e 7. In generale si parla di un action puro di livello eccezionale, riuscito in ogni aspetto, che prende il là dall'esperienza fatta da Housemarque con Returnal, il suo gioco precedente.
I pochi difetti sottolineati parlano di un lato narrativo leggermente convoluto e di scarso impatto, ma non è niente che comprometta completamente l'esperienza.
Ma ora bando alle ciance e vediamo i voti di Saros:
- Multiplayer.it - 9 /10
- GameSpew - 10 / 10
- Player 2 - 10 / 10
- Omelete - 10 / 10
- VGC - 10 /10
- PlayStation Universe - 10 / 10
- WellPlayed - 10 / 10
- Sirus Gaming - 10 / 10
- SavePoint Gaming - 10 / 10
- Region Free - 5 / 5
- Pragalicious - 10 / 10
- Loot Level Chill - 10 / 10
- GamingTrend - 95 / 100
- PSX Brasil - 95 / 100
- But Why Tho? - 9.5 / 10
- Video Chums - 9.3 / 10
- MeuPlayStation - 93 / 100
- Worth Playing - 9.1 / 10
- Gamespot - 9 / 10
- TheSixthAxis - 9 / 10
- GameRant - 9 / 10
- ZTGD - 9 / 10
- Push Square - 9 / 10
- Oyungezer Online - 9 / 10
- PPE.pl - 9 / 10
- Console Creatures - 9 / 10
- One More Game - 9 / 10
- GAMES.CH - 90%
- GameOnly - 4.25 / 5
- Tourens - 8 / 10
- Too Much Gaming - 4 / 5
- INVEN - 8 / 10
- IGN - 7 / 10
- Restart.run - 3.5 / 5
Per il resto, vi ricordiamo che Saros è un'esclusiva PlayStation 5. Uscirà il 30 aprile 2026.