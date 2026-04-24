Su Steam c'è un gioco gratis che vale la pena di riscattare

Nocturnal è un gioco d'azione che ci mette nei panni di Ardeshir, un devoto soldato della "Fiamma Perenne" che, dopo molti anni di assenza, fa finalmente ritorno alla sua terra natale: l'isola di Nahran. Tuttavia, ci sono problemi. L'isola è infatti sprofondata nel caos in seguito all'apparizione di una misteriosa e letale Nebbia. Per liberare la sua casa e svelare i segreti celati da questa oscurità, Ardeshir dovrà fare affidamento sulle sue potenti abilità e, soprattutto, sulla sua spada fiammeggiante. Il bello è che per accompagnarlo nella sua impresa non c'è bisogno di spendere niente, visto che attualmente il gioco è gratis su Steam, per accompagnare il lancio del seguito, Nocturnal 2, previsto per il 2026.