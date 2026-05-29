Sony dà i numeri di Saros, ma mancano le vendite

Come sta andando Saros a livello di vendite? Le prime stime non sono proprio da strapparsi i capelli, ma non trattandosi di dati ufficiali, sono comunque aperte a errori. Chi si aspettava di sapere qualcosa di più da Sony o dallo studio di sviluppo Housemarque rimarrà deluso dal fatto che per adesso non ci sono ancora dati di vendita ufficiali da comunicare, nonostante la pubblicazione di un ricca infografica in cui, in realtà, i numeri non mancano.
I numeri
Dall'immagine apprendiamo che al 28 maggio 2026 Saros è stato giocato per 6,63 milioni di ore e che i giocatori sono morti 13,13 milioni di volte. In totale però hanno ucciso 863 milioni di nemici.
In totale sono stati uccisi 3,08 milioni di boss ed è stata raccolta Lucenite per un totale di 101,67 miliardi di unità.
Infine, apprendiamo che l'arma più popolare tra i giocatori è lo Smart Rifle.
Purtroppo è tutto qui, nel senso che non c'è il dato effettivo legato alle vendite. Considerando che non conosciamo i tempi medi di gioco, da questi dati ci possiamo fare solo un'idea generica dell'andamento effettivo, anche se la speranza è che Saros venda bene, considerando la qualità complessiva del titolo.
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