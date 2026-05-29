Sony dà i numeri di Saros, ma mancano le vendite

Come sta andando Saros a livello di vendite? Le prime stime non sono proprio da strapparsi i capelli, ma non trattandosi di dati ufficiali, sono comunque aperte a errori. Chi si aspettava di sapere qualcosa di più da Sony o dallo studio di sviluppo Housemarque rimarrà deluso dal fatto che per adesso non ci sono ancora dati di vendita ufficiali da comunicare, nonostante la pubblicazione di un ricca infografica in cui, in realtà, i numeri non mancano.