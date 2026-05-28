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Hollow Knight: Silksong in edizione fisica trapela online con data d'uscita, contenuti e prezzi

La versione fisica di Hollow Knight: Silksong avrebbe una data di uscita fissata e ulteriori dettagli come contenuti all'interno della confezione, versioni previste e prezzi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   28/05/2026
Un'immagine di Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
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Hollow Knight: Silksong arriverà anche in edizione fisica, e questa è cosa nota, ma non ci sono ancora dettagli precisi sulla questione, dunque accogliamo con grande interesse un nuovo leak che parla di data di uscita, contenuti e prezzi di questa particolare versione.

Il leak in questione arriva da billbil_kun, dunque possiamo prenderlo quasi per cosa certa, anche se ovviamente resta una voce di corridoio: secondo quanto riferito dal solito personaggio su Dealabs.com pare che l'edizione fisica di Hollow Knight: Silksong sia prevista uscire il 16 ottobre, in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e anche Xbox One, a quanto pare.

Questo almeno per quanto riguarda il mercato nord americano, ma possiamo aspettarci che i dati corrispondano anche a quello europeo, sebbene la scelta di aggiungere la piattaforma Xbox One possa sembrare un po' bizzarra, considerando peraltro come l'utenza delle console Microsoft sia storicamente più propensa ai giochi in digitale.

Un pacchetto ricco

L'edizione fisica di Hollow Knight: Silksong dovrebbe essere alquanto ricca e pare sia curata da Fangamer, un'azienda specializzata in questo tipo di prodotti che, in precedenza, era stata coinvolta anche nell'edizione fisica del primo Hollow Knight.

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I prezzi dovrebbero essere differenti tra le piattaforme, almeno per quanto riguarda le prime informazioni: le versioni PlayStation e Xbox dovrebbero infatti costare 39,99$, mentre su Nintendo Switch 2 dovrebbe costare 44,99$.

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Non è ancora chiaro se siano previste diverse edizioni per le versioni fisiche, ma i primi contenuti emersi parlano del gioco su supporto fisico (disco o cartuccia, a quanto pare con tutto il gioco dentro), un manuale da 32 pagine e una mappa apribile di Pharloom.

Lo scorso marzo abbiamo visto l'arrivo di una nuova patch per il gioco, mentre non ci sono ancora informazioni precise sul lancio della grossa espansione gratuita Sea of Sorrow.

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