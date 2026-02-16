Hollow Knight: Silksong Demastered è il demake per NES del titolo di Team Cherry, giocabile gratis da browser

Negli ultimi anni, non è raro vedere realizzare dei demake di giochi particolarmente famosi, che provano a immaginare come sarebbero sui sistemi del passato. Ad esempio, come sarebbe una conversione per NES di Hollow Knight: Silksong ? A svelarcelo arriva lo sviluppatore indipendente Nekodot, che ha realizzato un demake al sapore di 8-bit del metroidvania di Team Cherry, giocabile da browser.

Un demake con i fiocchi

Nekodot ha presentato il suo Hollow Knight: Silksong Demastered alla Demake Jam 2026 di Itch.io. Non include l'intero gioco, ma si concentra su Moss Grotto, la prima area dell'avventura. Sono presenti diversi nemici da affrontare utilizzando gran parte delle abilità iniziali di Hornet nella versione originale, ed è stato riprodotto lo scontro contro il boss Moss Mother.

Un'immagine tratta dal demake

I controlli sono immediati e sono stati adattati per un ipotetico controller per NES. Quindi bisogna usare le frecce direzionali per muoversi, Z per saltare, X per attaccare e C per curarsi. Volendo è possibile utilizzare anche un controller vero e proprio, così da non avere problemi.

Come detto, Hollow Knight: Silksong Demastered è giocabile da browser. Inoltre, è completamente gratuito, quindi potete correre su itch.io e giocarci subito.

Quello di Silksong non è certo l'unico demake disponibile. Se vi interessa il genere, ce ne sono anche per The Last of Us e God of War, per citarne due molto recenti.