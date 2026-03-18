Hollow Knight: Silksong riceve una nuova patch, in vista dell'espansione Sea of Sorrow

L' espansione gratuita è stata annunciata lo corso dicembre insieme ai risultati di vendita aggiornati, e rappresenterà ovviamente la prossima grande cosa in arrivo per il fenomenale metroidvania in questione, ma intanto c'è questo aggiornamento più piccolo in arrivo.

Si tratta di un aggiornamento che porta la versione del gioco alla 1.0.29926, già scaricabile su Steam ma in arrivo "presto" su console , con una serie di novità e miglioramenti vari molto interessanti, in previsione del lancio dell'espansione.

Team Cherry ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per Hollow Knight: Silksong , che arriverà dunque prima del lancio dell'espansione Sea of Sorrow , già disponibile su PC e in arrivo anche su console.

Tante correzioni

La nuova patch è principalmente correttiva e aggiusta diversi problemi rilevati all'interno del gioco, ma aggiunge anche alcuni contenuti come il supporto per la traduzione in cinese e qualche correzione alle localizzazioni in altre lingue.

Per il resto, in gran parte si tratta di aggiustare imprecisioni rilevate in Hollow Knight: Silksong, ormai rimaste poche a dire il vero, visto il gran lavoro effettuato fin qui dagli sviluppatori.

In ogni caso, potete avere una visione completa dei cambiamenti applicati da questa patch guardando le note ufficiali pubblicate sul sito del gioco a questo indirizzo, dove è presente un corposo elenco di modifiche.

Non si tratta di cambiamenti di notevole entità come quello visto con l'aggiornamento del mese scorso che era stato scambiato per uno scherzo da tanto era impressionante, ma è comunque un update di una certa importanza per correggere le imprecisioni rimaste all'interno del gioco.