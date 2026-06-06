0

Hitman Classic Trilogy Remastered ripropone la saga dell'Agente 47

Saber Interactive ha annunciato Hitman Classic Trilogy Remastered, una raccolta rimasterizzata dei primi tre capitoli della saga dell'Agente 47.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/06/2026
L'Agente 47 in un artwork di Hitman: Blood Money

Saber Interactive ha annunciato ufficialmente Hitman Classic Trilogy Remastered, una raccolta che riporterà in vita i primi tre capitoli della celebre saga action stealth con protagonista l'infallibile sicario Agente 47.

In arrivo nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la remaster includerà in un unico pacchetto Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin e Hitman: Contracts, ovverosia i tre titoli che hanno posto le basi per l'attuale franchise di IO Interactive.

L'opera di rimasterizzazione effettuata da Saber Interactive vede la presenza di modelli dei personaggi migliorati, ambientazioni arricchite e texture ad alta risoluzione. Sarà inoltre possibile passare in qualsiasi momento dalla nuova grafica a quella originale, così da confrontarle.

Hitman non è andato in pensione: dopo 007 First Light e Project Fantasy sarà nuovamente il turno dell'Agente 47 Hitman non è andato in pensione: dopo 007 First Light e Project Fantasy sarà nuovamente il turno dell'Agente 47

Hitman Classic Trilogy Remastered introdurrà anche una modalità fotografica dedicata, pensata per immortalare le missioni più spettacolari e catturare i dettagli degli scenari e delle eliminazioni orchestrate dall'Agente 47.

Una formula ancora attuale

Da Hitman a 007 First Light, IO Interactive ha creato giochi in cui si è padroni del proprio destino ed è stata proprio questa trilogia a introdurre tale concetto, mettendo a disposizione dei giocatori molteplici possibili approcci per raggiungere l'obiettivo di turno.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+1
Immagine

Per Saber Interactive si tratta dell'ennesimo progetto di recupero di grandi classici videoludici. Lo studio ha infatti già lavorato a remaster molto apprezzate come Tomb Raider I-III Remastered, Tomb Raider IV-VI Remastered e Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Hitman Classic Trilogy Remastered ripropone la saga dell'Agente 47