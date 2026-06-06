Hitman Classic Trilogy Remastered ripropone la saga dell'Agente 47

Saber Interactive ha annunciato ufficialmente Hitman Classic Trilogy Remastered, una raccolta che riporterà in vita i primi tre capitoli della celebre saga action stealth con protagonista l'infallibile sicario Agente 47.

In arrivo nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, la remaster includerà in un unico pacchetto Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin e Hitman: Contracts, ovverosia i tre titoli che hanno posto le basi per l'attuale franchise di IO Interactive.

L'opera di rimasterizzazione effettuata da Saber Interactive vede la presenza di modelli dei personaggi migliorati, ambientazioni arricchite e texture ad alta risoluzione. Sarà inoltre possibile passare in qualsiasi momento dalla nuova grafica a quella originale, così da confrontarle.

Hitman Classic Trilogy Remastered introdurrà anche una modalità fotografica dedicata, pensata per immortalare le missioni più spettacolari e catturare i dettagli degli scenari e delle eliminazioni orchestrate dall'Agente 47.