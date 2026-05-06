Hitman non è andato in pensione: dopo 007 First Light e Project Fantasy sarà nuovamente il turno dell'Agente 47

In una recente intervista con The Game Business, il CEO Hakan Abrak ha ribadito che, nonostante siano passati cinque anni dall'ultimo capitolo, il franchise di Hitman resta centrale per lo studio e che il team non vede l'ora di tornare a lavorarci.

IO Interactive è nota soprattutto per la serie Hitman , ma negli ultimi anni lo studio ha scelto di ampliare il proprio raggio d'azione con progetti molto diversi dalle missioni dell'Agente 47. Tra questi c'è 007 First Light, il gioco di spionaggio dedicato a un giovane James Bond, in arrivo su PC e console a fine mese.

I lavori su Project Fantasy sono in uno stadio avanzato

Abrak spiega che la lunga pausa dalla serie è dovuta agli sforzi concentrati su 007 First Light e sulla nuova IP ancora avvolta nel mistero, Project Fantasy, che sarebbe ormai in una fase molto avanzata dello sviluppo. Una volta completati questi due progetti, il prossimo passo sarà proprio un nuovo gioco dedicato all'Agente 47.

"È la maledizione dell'essere ambiziosi, a volte. Bond è un gioco molto diverso da Hitman, e costruire il suo loop di gioco, le fondamenta della piattaforma e tutti i nuovi sistemi... è davvero, davvero difficile", spiega Abrak. "E noi abbiamo semplicemente scelto di creare due nuovi giochi allo stesso tempo."

"Ora che siamo verso la fine, Bond uscirà tra poche settimane e siamo molto avanti anche con Project Fantasy, non vediamo l'ora di tornare a immergerci in Hitman. State tranquilli: non vediamo l'ora di tornare in sala macchine per aggiornare, inventare e innovare con Hitman."

Nella stessa intervista, Abrak ha inoltre confermato che la versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light è ancora viva e vegeta e arriverà nei negozi a fine estate.