Un nuovo gioco è spuntato a sorpresa su Xbox Game Pass, disponibile insieme a Final Fantasy V

Nelle ore scorse due giochi sono stati aggiunti a Xbox Game Pass, con uno di questi che non era stato annunciato in maniera ufficiale ed è stato dunque aggiunto a sorpresa insieme al già noto Final Fantasy V, lanciato direttamente nel servizio.
Si tratta di Motorslice, ed è un particolare gioco d'azione incentrato sul parkour e sui combattimenti, che vede la protagonista impegnata ad esplorare varie ambientazioni caratterizzate da mega-strutture, spostandosi in maniera acrobatica e combattendo contro varie minacce.
Curiosamente, il titolo in questione non rientrava nell'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella prima parte di maggio su Game Pass pubblicato ieri da Microsoft, rappresentando dunque una vera e propria sorpresa.
Un action a base di parkour e motosega
Motorslice riprende la tradizione classica degli action adventure in terza persona, concentrandosi in particolare sull'azione a piattaforme arricchita dalle grandi possibilità di movimento della protagonista, che sfrutta parkour e motosega per acrobazie e combattimenti.
Potendo sfruttare le sue capacità acrobatiche, la ragazza è in grado di muoversi in situazioni alquanto estreme, sfruttando anche la sua fida motosega per combattere e crearsi ulteriori possibilità di movimento sulle superfici.
È un titolo action un po' d'altri tempi, che giunge come una gradita sorpresa nelle novità di maggio su Game Pass, in questo caso lanciato insieme a Final Fantasy V, la versione Pixel Remaster del grande classico di Square Enix.
Per il resto, questa è anche la mandata di giochi che prevede l'arrivo di Forza Horizon 6, in un mese davvero ricco per il servizio in abbonamento di Microsoft.
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