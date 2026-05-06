Un nuovo gioco è spuntato a sorpresa su Xbox Game Pass, disponibile insieme a Final Fantasy V

Nelle ore scorse due giochi sono stati aggiunti a Xbox Game Pass, con uno di questi che non era stato annunciato in maniera ufficiale ed è stato dunque aggiunto a sorpresa insieme al già noto Final Fantasy V, lanciato direttamente nel servizio.

Si tratta di Motorslice, ed è un particolare gioco d'azione incentrato sul parkour e sui combattimenti, che vede la protagonista impegnata ad esplorare varie ambientazioni caratterizzate da mega-strutture, spostandosi in maniera acrobatica e combattendo contro varie minacce.

Curiosamente, il titolo in questione non rientrava nell'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo nella prima parte di maggio su Game Pass pubblicato ieri da Microsoft, rappresentando dunque una vera e propria sorpresa.