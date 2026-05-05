Annunciati i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio, con Forza Horizon 6 e Subnautica 2

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass Premium, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass durante la prima metà di maggio.
Questo mese gli abbonati avranno l'imbarazzo della scelta, grazie a una line-up variegata e interessante, con Forza Horizon 6 che senza dubbio ne rappresenta la punta di diamante. Oltre al nuovo titolo di corse di Playground Games, questo mese approderà nel servizio anche l'accesso anticipato dell'atteso Subnautica 2.
I giochi in arrivo e in partenza del Game Pass nella prima metà del mese
Senza ulteriori indugi, di seguito abbiamo elencato le nuove aggiunte del Game Pass di maggio:
- 5 maggio - Final Fantasy 5 (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 6 maggio - Ben 10 Power Trip (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 6 maggio - Descenders Next (Game Preview) (Cloud, Console e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
- 6 maggio - Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
- 6 maggio - Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 6 maggio - Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
- 7 maggio - Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11 maggio - Outbound (Cloud, Console e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12 maggio - Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12 maggio - Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12 maggio - Elite Dangerous (Cloud and Console) - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
- 14 maggio - DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - ora con Game Pass Premium, già disponibile con Ultimate e PC Game Pass
- 14 maggio - Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 19 maggio - Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Microsoft ha anche confermato i giochi che lasceranno il catalogo del suo servizio il prossimo 15 maggio. Li abbiamo elencati di seguito:
- Galacticare (Cloud, Console e PC)
- Go Mecha Ball (Cloud, Console e PC)
- Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, Console e PC)
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, Console e PC)
- Planet of Lana (Cloud, Console e PC)
Che ne pensate delle novità in arrivo per il Game Pass nella prima metà di maggio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.