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Prenota la ricca Collector's Edition di The Blood of Downwalker: l'attesissimo titolo arriverà il 3 settembre

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la Collector's Edition di The Blood of Downwalker per PlayStation 5.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/05/2026
The Blood of Downwalker
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della Collector's Edition di The Blood of Downwalker al prezzo d'acquisto di 199,99€. Il gioco uscirà il prossimo 3 settembre 2026. Puoi pre-ordinare questa versione del gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La Collector's Edition include: il titolo completo, una Steelbook da collezione, una mappa del mondo dettagliata, una statuetta del protagonista Coen realizzata da PureArts e un compendio dedicato alla lore, ricco di informazioni sull'ambientazione.

Al centro dell'esperienza c'è la libertà narrativa: il giocatore può decidere come sviluppare la propria storia, scegliendo se combattere per salvare la famiglia o intraprendere un percorso di vendetta.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ogni decisione ha conseguenze concrete, influenzando gli eventi e il destino dei personaggi. Una delle caratteristiche più interessanti è il sistema che alterna giorno e notte, introducendo meccaniche di gioco differenti, abilità specifiche e nuove opportunità di esplorazione. Questo approccio consente di sperimentare strategie diverse e osservare come il mondo reagisce alle azioni intraprese.

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Il tempo gioca un ruolo fondamentale: ogni missione porta avanti il corso degli eventi, costringendo a fare scelte difficili su chi aiutare e cosa sacrificare. L'avventura si svolge in un vasto mondo aperto, tra foreste, paludi, montagne e villaggi medievali, ricco di segreti, rovine antiche e misteri da svelare.

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