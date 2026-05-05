Prenota la ricca Collector's Edition di The Blood of Downwalker: l'attesissimo titolo arriverà il 3 settembre

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione della Collector's Edition di The Blood of Downwalker al prezzo d'acquisto di 199,99€ . Il gioco uscirà il prossimo 3 settembre 2026 . Puoi pre-ordinare questa versione del gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La Collector's Edition include : il titolo completo, una Steelbook da collezione, una mappa del mondo dettagliata, una statuetta del protagonista Coen realizzata da PureArts e un compendio dedicato alla lore, ricco di informazioni sull'ambientazione.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ogni decisione ha conseguenze concrete, influenzando gli eventi e il destino dei personaggi. Una delle caratteristiche più interessanti è il sistema che alterna giorno e notte, introducendo meccaniche di gioco differenti, abilità specifiche e nuove opportunità di esplorazione. Questo approccio consente di sperimentare strategie diverse e osservare come il mondo reagisce alle azioni intraprese.

Il tempo gioca un ruolo fondamentale: ogni missione porta avanti il corso degli eventi, costringendo a fare scelte difficili su chi aiutare e cosa sacrificare. L'avventura si svolge in un vasto mondo aperto, tra foreste, paludi, montagne e villaggi medievali, ricco di segreti, rovine antiche e misteri da svelare.