Il miglior emulatore di Killer Instinct è ora scaricabile

A marzo di quest'anno, Rich Whitehouse aveva comunicato che i lavori su BigInstinct, il suo emulatore dedicato ai cabinati arcade di Killer Instinct e Killer Instinct 2, erano stati interrotti, a causa della mancanza di fondi. A distanza di poche settimane, la situazione si è però completamente ribaltata: il progetto ha ricevuto un supporto sufficiente da parte della comunità per andare avanti, tanto da portare al lancio della versione 1.0.