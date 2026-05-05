Il miglior emulatore di Killer Instinct è ora scaricabile

A marzo di quest'anno, Rich Whitehouse aveva comunicato che i lavori su BigInstinct, il suo emulatore dedicato ai cabinati arcade di Killer Instinct e Killer Instinct 2, erano stati interrotti, a causa della mancanza di fondi. A distanza di poche settimane, la situazione si è però completamente ribaltata: il progetto ha ricevuto un supporto sufficiente da parte della comunità per andare avanti, tanto da portare al lancio della versione 1.0.
Un emulatore potente
Vale la pena ricordare che i giochi della serie Killer Instinct sono già emulabili tramite MAME, ma BigInstinct punta a offrire qualcosa di diverso: un'alternativa più veloce, più accurata e con più funzionalità rispetto alle soluzioni già disponibili, tanto da presentarsi come il miglior emulatore della serie sulla piazza.
Tra le caratteristiche su cui Whitehouse stava lavorando già a marzo figura un interprete MIPS III che, a suo dire, "potrebbe essere il più veloce esistente, con tempi di frame migliori di MAME con dynarec attivo". A questo si aggiunge il supporto al multiplayer online con rollback fino a 16 frame per avere partite più fluide, e un nuovo script audio stereo che permetterà agli utenti di passare dal suono originale a un'esperienza sonora più ricca.
In un video pubblicato in vista del lancio, Whitehouse ha descritto i risultati dei test multiplayer come molto positivi, affermando che le partite "andavano alla perfezione" e che "non c'è stato un solo intoppo". Ha aggiunto che un netplay di quella qualità "è difficile da trovare nell'emulazione" e che non si trattava di semplice autocelebrazione, ma di qualcosa "eccezionalmente buono" sul piano tecnico.
Detto questo, vi rammentiamo che l'emulazione è una pratica perfettamente legale, a patto di possedere le edizioni originali dei titoli emulati. Del resto, chi non ha in casa le schede dei Killer Instinct da dumpare per l'occasione? Quindi, andate pure a scaricare BigInstinct.