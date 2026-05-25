Necro Pop è un nuovo gioco per Neo Geo e costa un occhio della testa

Nalua Studio è in procinto di pubblicare un nuovo videogioco intitolato Necro Pop , un progetto sviluppato interamente da zero per lo storico hardware del Neo Geo firmato SNK. Il titolo, che sarà reso disponibile sia per il formato domestico (AES) che per quello arcade (MVS), rappresenta il secondo lavoro dello studio destinato alla console, dopo il precedente Vengeance Hunters.

Prezzi da Neo Geo

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco, il team di sviluppo ha descritto Necro Pop come: "un platform d'azione completamente nuovo con elementi di esplorazione. Trovate nuove abilità, potenziamenti, segreti e, cosa più importante, i vostri amici!".

A livello narrativo, i giocatori assumeranno il ruolo di un fantasma di nome Poppi, impegnato in una battaglia contro una creatura oscura e malvagia nota come The Gloam.

Se pensavate che, visti gli anni trascorsi dalla presenza sul mercato del Neo Geo, il gioco sarebbe stato economico, dimenticatevelo. La distribuzione delle copie fisiche è stata affidata al portale Terraonion, con prezzi che partono da 349,00 euro per l'edizione standard. È stata inoltre annunciata una variante in edizione limitata, venduta a 429,00 euro e prodotta in sole 200 copie. Quest'ultima includerà diversi extra per i collezionisti, tra cui una copertina reversibile, un manuale di istruzioni a colori, una scatola numerata, una cartuccia di colore rosso traslucido, la colonna sonora su CD-ROM, una "Mini Marquee" in stile MVS e un set di cinque stampe con illustrazioni esclusive tratte dal gioco.

Ora, pensare che l'edizione da 349 euro sia considerata quella economica fa sicuramente sorridere. Fortunatamente, oltre che su Neo Geo, Necro Pop uscirà anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam). Non si sa ancora bene di quanto, ma è probabile che sulle nuove piattaforme il prezzo sia nettamente inferiore.