La demo di Brigandine: Abyss ora è disponibile su Steam, in arrivo anche su PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Se siete interessati potrete scaricarla a questo indirizzo . Stando ai dettagli condivisi dagli sviluppatori, questa versione di prova include i primi due capitoli dalle campagne della modalità storia "Gran Dragnica" e "Scarlett Will" . Una porzione abbastanza abbondante per introdurre i giocatori per farsi un'idea della storia e delle dinamiche di gameplay. I dati di salvataggio della demo purtroppo non sarà possibile trasferirli nel gioco completo.

Happinet Corporation ha pubblicato una demo del GDR strategico Brigandine: Abyss , da ora disponibile in versione PC tramite su Steam. Prossimamente verrà pubblicata anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Un assaggio prima del debutto su PC e console a fine agosto

In uscita il 26 agosto su Steam e il giorno successivo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, Brigandine: Abyss riporta in auge la serie strategica, nata nel 1998 su PS1. I giocatori verranno catapultati nel continente fantasy di Meltilea, dove un impero oscuro trama di conquistare ogni territorio e che vedrà coinvolti sei protagonisti differenti in altrettante campagne principali.

La struttura di gioco riprende quella classica della serie: battaglie a turni su mappe esagonali, gestione di eserciti composti da cavalieri e mostri, elementi GDR e oltre 100 unità con abilità, affinità ed evoluzioni uniche. Il tutto accompagnato da una presentazione che abbandona il tradizionale 2D per un 3D più immersivo e dinamico.