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AC Black Flag Resynced è "certamente un remake": non si vede la differenza tra vecchi e nuovi contenuti

Il design director di Assassin's Creed Black Flag Resynced ha ancora una volta confermato che il gioco è certamente un remake e lo si può notare dal fatto che non si capisce dove finiscono i contenuti originali e dove iniziano quelli nuovi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/05/2026
Edward in Assassin's Creed Black Flag Resynced che guida una nave
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Assassin's Creed Black Flag Resynced è un remake, come tutti sappiamo. Al tempo stesso, però, sappiamo che il concetto di "remake" è spesso usato in modo un po' vago se non improprio e c'è sempre bisogno di capire quanto "remake" sia l'opera.

Secondo il design director Julian Koch di Ubisoft Singapore, Assassin's Creed Black Flag Resynced è "certamente un remake".

Le parole di Ubisoft su Assassin's Creed Black Flag Resynced

Parlando con GamesRadar+, Koch ha spiegato che Assassin's Creed Black Flag Resynced è una "lettera d'amore al gioco originale", ma comunque è "certamente un remake" perché il team ha ricreato un po' tutto, dagli asset, al combattimento e al sistema di parkour.

Il creative director Paul Fu ha inoltre aggiunto che è "certamente un Assassin's Creed classico e vecchia scuola" e sebbene la maggior parte dei sistemi e degli asset siano stati ricreati per adattarsi al giorno d'oggi, il grosso dell'opera non è cambiato. "Abbiamo semplicemente aggiunto altre cose all'interno. Ci siamo domandati cose come 'dovremmo avere scelte di dialogo?', la risposta ovvia è stata 'no'. 'Dovrebbe essere un GDR?', no. Siamo rimasti su un'avventura d'azione".

Assassin's Creed Black Flag Resynced permette di togliere l'HUD in ogni momento: un video mostra l'effetto Assassin's Creed Black Flag Resynced permette di togliere l'HUD in ogni momento: un video mostra l'effetto

Fu spiega che quando il team voleva implementare qualcosa di completamente nuovo chiedeva suggerimenti al creative director originale e attuale brand manager della saga, Jean Guesdon. "È stato la nostra luce guida durante l'intero progetto". Guesdon avrebbe affermato che "non era in grado di capire dove finisse il contenuto originale e dove iniziasse quello nuovo", tanto bene le novità erano state integrate in Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

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