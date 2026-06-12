Bungie era con l'acqua alla gola quando fu acquisita da Sony e rischiava di fallire

In questi giorni, molti stanno discutendo le scelte di Sony e Bungie riguardanti il futuro di Destiny 2 e Marathon. Nello specifico, di fronte al ritorno di fiamma per il primo, in tanti ritengono che la scelta di terminarne il supporto per concentrarsi sul secondo sia controproducente, come la creatrice di contenuti SamiKat, che su X ha scritto: "È folle che questo aggiornamento probabilmente sarebbe stato decisivo per il successo o il fallimento di Destiny 2, e in realtà avrebbe completamente fatto centro se Sony gli avesse dato una possibilità."

Una situazione difficile

In risposta al suo messaggio, è intervenuta Liana Ruppert, una ex-Bungie, che le ha fatto notare come i problemi di Bungie risalgano a ben prima dell'acquisizione.

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Un altro utente, @keronage, ha opposto che, nella consapevolezza che lo stato del celebre studio di sviluppo di Halo sia dovuto a colpe passate, anche Sony ha le sue colpe: "Mi viene in mente la scena di Star Wars in cui Obi dice ad Ani 'Era scritto che distruggessi i Sith, non che ti unissi a loro!'."

Al che Ruppert ha risposto: "Bungie era con l'acqua alla gola prima dell'acquisizione da parte di Sony. Se non fosse stata acquisita proprio in quel momento, lo studio era molto vicino a chiudere i battenti, quanto meno su Destiny. È stata un'acquisizione d'emergenza."

A chi le ha chiesto previsioni per il futuro di Bungie, Ruppert ha detto: "Grandi cambiamenti stanno avvenendo nel settore tech e gaming - non dirò cosa penso succederà, perché onestamente poco importa quello che penso, ma continuo a osservare la community dal punto di vista della community manager, e la community di Marathon se la sta passando bene. Ricordate solo come tutto vi abbia colto di sorpresa: è un umile promemoria del fatto che il pubblico non ha davvero idea di cosa stia succedendo (e questo vale per tutti gli studi). Come qualcuno che sa esattamente com'è quella lotta, la cosa migliore che potete fare è supportare lo studio nel modo che vi sembra più giusto, e imparare degli strumenti per riconoscere il momento in cui state scivolando verso un modo di pensare troppo pesante riguardo a cose che non potete vedere né controllare, così da non uccidere la passione da giocatori che avete dentro. Ci sono molti giocatori a cui la passione è morta e che hanno continuato ad andare avanti solo perché era possibile farlo, ma il discorso senza passione è solo rumore."