Marathon ha ricevuto un nuovo aggiornamento che corregge molti errori

Bungie ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Marathon , l'1.1.0.1, che si concentra principalmente sul perfezionamento dell'esperienza di gioco attraverso un ampio numero di correzioni e interventi sul bilanciamento. Tra le modifiche più rilevanti figura una lieve riduzione della probabilità di ottenere impianti difensivi e modifiche per armi di prestigio da tutte le fonti, con l'obiettivo di riequilibrare la progressione dell'equipaggiamento .

Altre novità

Anche il sistema di combattimento è stato revisionato. È stato risolto un bug che segnalava erroneamente come incompatibili alcune modifiche per armi durante il trasferimento tra equipaggiamenti compatibili, mentre la modifica di prestigio "Calcio temerario" per la Pistola da Battaglia D54 non può più essere sfruttata per prolungare indefinitamente la raffica di colpi. Corretto inoltre il funzionamento del chip Onda d'urto secondaria, il cui effetto terminava prematuramente dopo aver subito danni da esplosione.

Per quanto riguarda i Corridori, è stato sistemato un problema grafico che impediva la corretta visualizzazione di alcuni effetti della skin Arata Vectus durante le fasi di guarigione.

L'interfaccia utente riceve numerosi miglioramenti, tra cui il ripristino della funzione "Premi per parlare" nella schermata di preparazione, la revisione di alcune finestre della lobby e la correzione di vari errori nelle descrizioni di oggetti, missioni e ricompense. Sono stati inoltre risolti problemi grafici legati all'utilizzo della tecnologia AMD FSR, anomalie nella Modalità streaming e diversi bug riguardanti il Pass ricompense della seconda stagione.

Anche fazioni e contratti beneficiano di varie correzioni. Tra queste figurano la possibilità di riscattare correttamente alcuni miglioramenti di Sekiguchi Genetics, la rimozione di notifiche duplicate durante il ritiro delle ricompense e la soluzione a un errore che poteva impedire ai giocatori di ritorno di ricevere nuovi contratti dopo aver raggiunto il livello Corridore 25.

Completano l'aggiornamento diverse correzioni alla stabilità, con la risoluzione di alcuni crash legati alle schermate dei miglioramenti di fazione, e ulteriori interventi alla localizzazione, che eliminano refusi, errori grammaticali e un problema che causava la duplicazione di alcune battute doppiate nella versione russa del gioco.

Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Marathon.