Il visore PlayStation VR2 è su Amazon al minimo storico

Se non hai ancora provato il visore targato Sony, PlayStation VR2 è su Amazon a 349 € rispetto al prezzo mediano di 449,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del visore
Questo visore per PS5 integra due schermi OLED ad alta risoluzione, per offrirti immagini nitide e colori vividi, nonché un'esperienza immersiva e convincente. Con il tracking oculare e il controller Sense inclusi, inoltre, i movimenti vengono rilevati con precisione. Il prodotto consente di percepire ogni singolo detttaglio, dal feedback aptico all'audio 3D, fino al rilevamento preciso della testa.
A questo prezzo, quindi, potrebbe essere l'occasione perfetta per provarlo (ed eventualmente restituirlo, se non sei soddisfatto). La promozione terminerà tra circa 15 ore, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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