Samson ha ricevuto il primo maxi aggiornamento: Welcome to The Pit

La principale novità introdotta è Lowline Circuit , il circuito automobilistico di Tyndalston, ora finalmente accessibile. La nuova area ospita oggetti collezionabili, punti d'interesse, nascondigli, nuove sfide Street Trial e le consuete imboscate dei Debt Collector. Debutta inoltre una prova endurance che mette i giocatori alla prova con dieci giri del circuito da completare entro dodici minuti.

Lo studio di sviluppo Liquid Swords ha pubblicato Welcome to The Pit , definendolo il più corposo aggiornamento realizzato finora per Samson . Oltre a una lunga serie di miglioramenti tecnici e correzioni, il contenuto gratuito amplia sensibilmente le attività disponibili e aggiunge nuove funzionalità dedicate all'esplorazione e alla progressione.

Altre novità

Accanto a questi contenuti, arriva una nuova tipologia di Street Trial sempre disponibile e completamente gratuita, senza consumo di Action Point. I giocatori possono affrontare il circuito sia nel tracciato tradizionale sia nella variante in senso inverso, ripetendo le prove tutte le volte che desiderano.

L'aggiornamento introduce anche la personalizzazione dei veicoli. Presso il garage di Floyd è ora possibile modificare l'auto di Samson installando componenti che migliorano le prestazioni o ne cambiano l'aspetto.

Tra le nuove attività figura anche il Taxi Gig. Rubando un taxi sarà possibile lavorare come tassista per guadagnare denaro, un'alternativa utile soprattutto quando si esauriscono gli Action Point. Ogni passeggero ha preferenze differenti sullo stile di guida e soddisfarle permette di ottenere ricompense migliori.

Il nuovo aggiornamento aggiunge inoltre diversi incarichi inediti distribuiti per la città. Le missioni spaziano dallo smantellamento di un giro di scommesse illegali legato ai Black Top Renegade, al recupero di un furgone rubato pieno di componenti da corsa, fino all'evasione di un detenuto durante un trasferimento della polizia e ad altre attività collegate alla nuova professione di tassista.

Anche il sistema di gioco riceve alcune modifiche. Le forze dell'ordine e le gang impiegano ora qualche istante prima di individuare il giocatore, introducendo una breve fase di "sospetto" che rende più semplice sfuggire ai controlli senza essere immediatamente scoperti.

Sul fronte del combattimento, gli sviluppatori hanno migliorato le animazioni, reso più affidabili e reattive le parate, rivisto il bilanciamento dei danni alla postura e alla salute dei nemici e corretto diversi problemi legati alle collisioni e alla fisica.

Infine, il team ha dedicato particolare attenzione alle prestazioni, introducendo numerose ottimizzazioni per CPU e intelligenza artificiale, un nuovo sistema di gestione dei processi in background, miglioramenti al frame pacing e una riduzione degli scatti durante il gameplay. Completano il pacchetto varie correzioni alla logica delle missioni e altri interventi volti a rendere l'esperienza più stabile e fluida.

Insomma, Samson continua a crescere rispetto a quando è stato pubblicato e recensito.