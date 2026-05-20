Samson: l'aggiornamento #6 migliora il combattimento e corregge molti bug

Liquid Swords continua ad aggiornare Samson con una grande costanza. Con l' Update #6 , il team di sviluppo ha puntato soprattutto a migliorare la qualità del combattimento . Il sistema di parry è stato reso più reattivo, le animazioni relative si attivano ora in modo più affidabile, e i nemici mostrano un comportamento più equilibrato: meno passivi, ma anche meno inclini a sopraffare il giocatore in gruppo. È stato inoltre risolto un problema che consentiva ai nemici di attaccare mentre venivano afferrati. I contrattacchi automatici successivi a una parata perfetta infliggono ora danni sia alla salute che alla postura dell'avversario.

Aggiornamenti continui

Sul fronte dei contenuti, la caccia alle macchine del Capitolo 12 è stata ribilanciata in termini di densità del traffico per rendere l'esperienza diurna più godibile. Nella missione "Skulls and Crowlanes" sono stati corretti alcuni problemi legati alla comparsa dei sacchi e alla visualizzazione degli indicatori dell'obiettivo.

Tra le altre novità, i giocatori possono ora rigenerare lentamente la salute sedendosi sulle panchine della città ed eliminare i salvataggi direttamente dal menù di gioco. Sono stati migliorati i movimenti durante il salto, le interazioni con il bagagliaio dei veicoli e le animazioni di entrata e uscita dalle auto.

Corretti anche alcuni glitch visivi sulla vegetazione e un'area priva di collisioni che poteva causare morti impreviste.

Chiudono le note un'ottimizzazione delle prestazioni lato CPU e l'invito degli sviluppatori a continuare a inviare feedback tramite i forum Steam e il server Discord ufficiale. Per altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Samson.